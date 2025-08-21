$!Reconoce Bomberos de Mazatlán la valentía y dedicación de sus elementos

MAZATLÁN._ Destacando su dedicación y compromiso con la ciudadanía, este jueves se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Bombero.

Fueron un total de 34 miembros de esta institución a los que se les rindió homenaje por su labor y vocación al servicio de salvaguardar la salud y seguridad de los mazatlecos.

Durante esta ceremonia, el comandante de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, compartió un mensaje a sus compañeros de oficio, en el cual destacó la entrega y profesionalismo que cada uno demuestra.

“Cada día demuestran ser bomberos no solo por portar un uniforme, sino por llevar en el corazón una verdadera vocación de servicio. Su incansable trabajo es motivo de orgullo”, comentó.

“Sin importar la hora, el cansancio o el riesgo, la ciudadanía sabe que al llegar ustedes, llega la esperanza y la seguridad. Esa constante preparación no solo nos hace mejores, también nos convierte en mejores líderes, compañeros y servidores públicos”, agregó.