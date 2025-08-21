$!Reconoce Bomberos de Mazatlán la valentía y dedicación de sus elementos

MAZATLÁN._ Destacando su dedicación y compromiso con la ciudadanía, este jueves se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Bombero.
Fueron un total de 34 miembros de esta institución a los que se les rindió homenaje por su labor y vocación al servicio de salvaguardar la salud y seguridad de los mazatlecos.
Durante esta ceremonia, el comandante de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, compartió un mensaje a sus compañeros de oficio, en el cual destacó la entrega y profesionalismo que cada uno demuestra.
“Cada día demuestran ser bomberos no solo por portar un uniforme, sino por llevar en el corazón una verdadera vocación de servicio. Su incansable trabajo es motivo de orgullo”, comentó.
“Sin importar la hora, el cansancio o el riesgo, la ciudadanía sabe que al llegar ustedes, llega la esperanza y la seguridad. Esa constante preparación no solo nos hace mejores, también nos convierte en mejores líderes, compañeros y servidores públicos”, agregó.
Robles Chávez también destacó la importancia de las familias de los bomberos, quienes realizan una labor silenciosa al jugar un papel fundamental como respaldo emocional de quienes arriesgan sus vidas por los demás.
“Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la familia de todos nosotros, porque siempre están ahí, cuando llegamos tristes para apoyarnos. Solo la familia logra entender, tolerar y acompañar”, expresó.
Al margen de este evento, también se hizo entrega de una serie de galardones especiales para reconocer el desempeño y liderazgo dentro de esta institución.
Entre estos galardones, se encuentra el de bombero interino del año, que recibió Juan Ángel Mendoza Ramos, así como también el de operador de vehículos de emergencia del año para Roberto Antonio Wong Berúmen, y el de jefe de turno del año, que se le otorgó a Jesús Alberto Gallardo.
Asimismo, se aprovechó para realizar los ascensos de rango en el cuerpo, donde Wilbert Alejandro Zárate Lara obtuvo el rango de teniente, así como Juan Ángel Mendoza y Miguel Ángel Aguilar Muñoz recibieron el rango de bombero 489 y 490, respectivamente.
Durante esta ceremonia, se contó con la presencia del titular de la Coordinación de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas; la presidenta del Patronato de Bomberos de Mazatlán, Lourdes Magallón Huerta; el comandante Saúl Robles Chávez; y el coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Osuna Tirado.
De esta forma, esta ceremonia sirvió como un recordatorio del compromiso y valentía de los bomberos del puerto, quienes día a día arriesgan su vida por la seguridad de la comunidad, manteniendo en alto el nombre de esta institución.
RECONOCIMIENTOS
Capitán José de Jesús Juárez Tiznado
Capitán Juan Martínez Ortiz
Capitán Jesús Timoteo Camacho Escalante
Capitán José Manuel Cruz Lizárraga
Capitán Geovani Abimael Osuna Ramírez
Teniente César Octavio Pineda Soto
Teniente Cruz Danielle Zamora Ramos
Teniente Jorge Luis García González
Sargento Ricardo Miguel Zamora Martínez
Sargento Martha Laura Pulido Saucedo
Sargento Bryan Omar Olivares Díaz
Cabo Rodrigo Javier Enríquez Arazola
Cabo Jesús Alberto Gallardo Lizárraga
Sargento Wilbert Alejandro Zárate Lara
Sargento Aldo Sebastián López Delgado
Sargento Luis Fernando Olivares Díaz
Cabo Héctor Francisco Zárate López
Cabo Roberto Antonio Wong Berumen
Cabo Juan Antonio Figueroa Loaiza
Bombero 475 Jorge Alejandro Romero Ramos
Bombero 471 cabo Arlette Sarahi Martínez Casas
Bombero 483 Jesús Fernando García Olivas
Bombero 486 David Roberto Ramírez Mejía
Bombero 487 Crisanto Manuel Zamora Martínez
Bombero 488 Pablo Ángel Vázquez Medina
Juan Ángel Mendoza Ramos
Miguel Ángel Aguilar Muñoz
Víctor de Jesús Soberanes Arellano
Aldo Zúñiga Zúñiga
Francisco de Jesús López Guzmán
Gamaliel Valentín Tirado Ontiveros
Luis Alberto Osuna Chávez
Rubén Ramos Bastidas
Valentín Román Bautista
Dulce María del Socorro Cuadras Ruiz