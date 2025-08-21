Mazatlán
Reconoce Bomberos de Mazatlán la valentía y dedicación de sus elementos

En el marco del Día Nacional del Bombero, 34 elementos del Cuerpo Voluntario de Mazatlán recibieron reconocimientos por su entrega y compromiso; además, se otorgaron galardones especiales y ascensos de rango
Carlos Robles |
21/08/2025 23:16
21/08/2025 23:16

MAZATLÁN._ Destacando su dedicación y compromiso con la ciudadanía, este jueves se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Bombero.

Fueron un total de 34 miembros de esta institución a los que se les rindió homenaje por su labor y vocación al servicio de salvaguardar la salud y seguridad de los mazatlecos.

Durante esta ceremonia, el comandante de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, compartió un mensaje a sus compañeros de oficio, en el cual destacó la entrega y profesionalismo que cada uno demuestra.

“Cada día demuestran ser bomberos no solo por portar un uniforme, sino por llevar en el corazón una verdadera vocación de servicio. Su incansable trabajo es motivo de orgullo”, comentó.

“Sin importar la hora, el cansancio o el riesgo, la ciudadanía sabe que al llegar ustedes, llega la esperanza y la seguridad. Esa constante preparación no solo nos hace mejores, también nos convierte en mejores líderes, compañeros y servidores públicos”, agregó.

Robles Chávez también destacó la importancia de las familias de los bomberos, quienes realizan una labor silenciosa al jugar un papel fundamental como respaldo emocional de quienes arriesgan sus vidas por los demás.

“Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la familia de todos nosotros, porque siempre están ahí, cuando llegamos tristes para apoyarnos. Solo la familia logra entender, tolerar y acompañar”, expresó.

Al margen de este evento, también se hizo entrega de una serie de galardones especiales para reconocer el desempeño y liderazgo dentro de esta institución.

Entre estos galardones, se encuentra el de bombero interino del año, que recibió Juan Ángel Mendoza Ramos, así como también el de operador de vehículos de emergencia del año para Roberto Antonio Wong Berúmen, y el de jefe de turno del año, que se le otorgó a Jesús Alberto Gallardo.

Asimismo, se aprovechó para realizar los ascensos de rango en el cuerpo, donde Wilbert Alejandro Zárate Lara obtuvo el rango de teniente, así como Juan Ángel Mendoza y Miguel Ángel Aguilar Muñoz recibieron el rango de bombero 489 y 490, respectivamente.

Durante esta ceremonia, se contó con la presencia del titular de la Coordinación de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas; la presidenta del Patronato de Bomberos de Mazatlán, Lourdes Magallón Huerta; el comandante Saúl Robles Chávez; y el coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Osuna Tirado.

De esta forma, esta ceremonia sirvió como un recordatorio del compromiso y valentía de los bomberos del puerto, quienes día a día arriesgan su vida por la seguridad de la comunidad, manteniendo en alto el nombre de esta institución.

$!Reconoce Bomberos de Mazatlán la valentía y dedicación de sus elementos


RECONOCIMIENTOS

Capitán José de Jesús Juárez Tiznado

Capitán Juan Martínez Ortiz

Capitán Jesús Timoteo Camacho Escalante

Capitán José Manuel Cruz Lizárraga

Capitán Geovani Abimael Osuna Ramírez

Teniente César Octavio Pineda Soto

Teniente Cruz Danielle Zamora Ramos

Teniente Jorge Luis García González

Sargento Ricardo Miguel Zamora Martínez

Sargento Martha Laura Pulido Saucedo

Sargento Bryan Omar Olivares Díaz

Cabo Rodrigo Javier Enríquez Arazola

Cabo Jesús Alberto Gallardo Lizárraga

Sargento Wilbert Alejandro Zárate Lara

Sargento Aldo Sebastián López Delgado

Sargento Luis Fernando Olivares Díaz

Cabo Héctor Francisco Zárate López

Cabo Roberto Antonio Wong Berumen

Cabo Juan Antonio Figueroa Loaiza

Bombero 475 Jorge Alejandro Romero Ramos

Bombero 471 cabo Arlette Sarahi Martínez Casas

Bombero 483 Jesús Fernando García Olivas

Bombero 486 David Roberto Ramírez Mejía

Bombero 487 Crisanto Manuel Zamora Martínez

Bombero 488 Pablo Ángel Vázquez Medina

Juan Ángel Mendoza Ramos

Miguel Ángel Aguilar Muñoz

Víctor de Jesús Soberanes Arellano

Aldo Zúñiga Zúñiga

Francisco de Jesús López Guzmán

Gamaliel Valentín Tirado Ontiveros

Luis Alberto Osuna Chávez

Rubén Ramos Bastidas

Valentín Román Bautista

Dulce María del Socorro Cuadras Ruiz

#Bomberos de Mazatlán
#Reconocimientos
#Día Nacional del Bombero
