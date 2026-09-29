$!Reconoce Cabildo de Mazatlán liderazgo y labor social de María del Carmen Espinosa Noreña

Durante la Sesión Solemne celebrada este martes en la Sala de Cabildo, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, entregó el reconocimiento a nombre de las y los mazatlecos y destacó la trayectoria de Espinosa Noreña, así como su participación en la formación de equipos, transmisión de conocimientos y acompañamiento a otras mujeres para generar oportunidades de desarrollo.

MAZATLÁN.- Por su trayectoria como empresaria, liderazgo y participación en acciones de apoyo a personas en condiciones de necesidad y vulnerabilidad, María del Carmen Espinosa Noreña recibió el Premio al Mérito Femenino 2026 Profesora “Agustina Monterde Lafarga”, otorgado por el Pleno del Cabildo del Gobierno Municipal de Mazatlán.

“Reconocer a Carmen es reconocer un liderazgo que trasciende los muros de una empresa, es valorar más de tres décadas de una forma de entender el éxito. El crecimiento de una organización solamente adquiere valor cuando también genera crecimiento en las personas”, expresó la Alcaldesa.

Al recibir la distinción, María del Carmen Espinosa Noreña agradeció a la Presidenta Municipal y a las y los integrantes del Cabildo por el reconocimiento, y señaló que cuando una persona tiene la posibilidad de ayudar a los demás, esa oportunidad también representa una responsabilidad.

Durante la sesión, la Regidora Wendy Liliana Barajas destacó la participación social de Espinosa Noreña, particularmente en el Comité Operativo de la Fundación Grupo Alerta, desde donde se impulsan oportunidades educativas, se respalda a organizaciones de la sociedad civil y se brindan apoyos a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.