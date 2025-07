Reconoce colectivo avance en exhumaciones en Culiacán, en espera de que lleguen pronto a Mazatlán

MAZATLÁN._ El inicio de los trabajos de exhumación en el Panteón 21 de Marzo, en Culiacán, por parte del Gobierno de Sinaloa, fue señalado por Alejandra Martínez Carrizales, presidenta del colectivo Por Las Voces Sin Justicia, como un paso importante hacia la identificación de personas desaparecidas.

Luego de que el Gobernador Rubén Rocha Moya cumplió su compromiso con los colectivos de búsqueda para iniciar estos trabajos, Martínez Carrizales expresó su reconocimiento por esta actividad que espera pronto pueda llegar también a Mazatlán.

“Es una solicitud que le hicimos todos los colectivos la primera vez que nos reunimos con el Gobernador actual y pues nos llena de cierta forma de alegría que haya tomado en cuenta nuestras palabras, nuestras peticiones y que se estén viendo los resultados”, comentó.

La activista señaló que aunque el proceso de exhumación en Culiacán apenas ha iniciado, la intención es que estos trabajos se extiendan también a Mazatlán y otras regiones del estado donde podría haber más restos sin identificar.

“Posteriormente se van a venir para acá para Mazatlán y esperamos que muchos de esos cuerpos u osamentas que se encuentren en los panteones puedan ser entregados a sus familias y que todos tengan un nombre”, declaró.

En lo que respecta a la situación en el puerto, Martínez Carrizales destacó que no cuenta con una cifra precisa de restos inhumados sin identificar, aunque estimó que podría tratarse de una cantidad similar a la de Culiacán, debido a la magnitud del fenómeno de desaparición que se ha vivido en el estado.

“Hasta el momento no tengo un cálculo, sé que en Culiacán son 800 y apenas llevan unos 50, aquí no tengo bien la cifra. Puede haber también una cantidad similar, me imagino que es una cantidad parecida”, puntualizó.

Para Martínez Carrizales, los avances en los trabajos de exhumación representan una respuesta positiva a años de lucha y exigencia por parte de los colectivos de búsqueda, quienes han asumido tareas que deberían corresponder a las instituciones con el fin de devolver identidad y dignidad a quienes han sido desaparecidos.