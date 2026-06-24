$!Reconoce Cruz Roja Mazatlán la labor de sus paramédicos en el Día Internacional del Socorrista

En el marco del festejo por el Día Internacional del Socorrista, la delegación mazatleca de Cruz Roja reconoció el esfuerzo y legado de su personal paramédico que desde hace años se ha entregado a ésta valiente labor de auxilio, mismos a los que se entregó diferentes distinciones como por entrega y antigüedad. Encabezados por Wendy Hardouin, presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja Delegación Mazatlán, y por Rocío Sánchez Carrillo, Directora Administrativa de la institución, resultaron el trabajo de sus 29 Socorristas como primer respondiente ante las emergencias que suceden en la ciudad.





“Para nosotros es un orgullo tener tantos socorristas. Ahorita en la Cruz Roja Mazatlán tenemos 29 socorros y varios tienen una trayectoria muy fuerte aquí en el municipio; el mayor tiene 32 años, que es toda una vida aquí en la Cruz Roja. Normalmente los voluntarios que llegan aquí están aquí por años, pero una vez que entran en la Cruz Roja les encanta, ven que tienen el sentido de servicio y ya no se van”, expresó Hardouin. “Sinceramente para nosotros ellos son héroes. Hoy en día con tantas cosas que está pasando en la sociedad, y gracias a la Cruz Roja podemos dar el servicio que necesita tanta gente lo necesita”, añadió. Por su parte, Rocío Sánchez indicó que la labor de los socorristas se ha vuelto de las más complicadas para ejercer, ya que ellos son siempre son los que brindan la ayuda primero que nadie, por lo que no dudó en darles el mayor reconocimiento que se merecen.



