$!Reconoce Cruz Roja Mazatlán la labor de sus paramédicos en el Día Internacional del Socorrista

En el marco del festejo por el Día Internacional del Socorrista, la delegación mazatleca de Cruz Roja reconoció el esfuerzo y legado de su personal paramédico que desde hace años se ha entregado a ésta valiente labor de auxilio, mismos a los que se entregó diferentes distinciones como por entrega y antigüedad.
Encabezados por Wendy Hardouin, presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja Delegación Mazatlán, y por Rocío Sánchez Carrillo, Directora Administrativa de la institución, resultaron el trabajo de sus 29 Socorristas como primer respondiente ante las emergencias que suceden en la ciudad.
“Para nosotros es un orgullo tener tantos socorristas. Ahorita en la Cruz Roja Mazatlán tenemos 29 socorros y varios tienen una trayectoria muy fuerte aquí en el municipio; el mayor tiene 32 años, que es toda una vida aquí en la Cruz Roja. Normalmente los voluntarios que llegan aquí están aquí por años, pero una vez que entran en la Cruz Roja les encanta, ven que tienen el sentido de servicio y ya no se van”, expresó Hardouin.
“Sinceramente para nosotros ellos son héroes. Hoy en día con tantas cosas que está pasando en la sociedad, y gracias a la Cruz Roja podemos dar el servicio que necesita tanta gente lo necesita”, añadió.
Por su parte, Rocío Sánchez indicó que la labor de los socorristas se ha vuelto de las más complicadas para ejercer, ya que ellos son siempre son los que brindan la ayuda primero que nadie, por lo que no dudó en darles el mayor reconocimiento que se merecen.
Durante la ceremonia, Miguel Aguilar, subdirector de Socorristas declaró un pequeño discurso en el que se recordaba a todos los paramédicos caídos durante la profesión, a quienes se les brindó una fuente ovación con aplausos y se dio el pase de lista simbólica para honrar su legado.
Asimismo, se entregaron reconocimientos a los socorristas con más longevidad en la benemérita institución, destacando a Iván Gabriel Pulido Saucedo con 32 años; Erick Joel Quintero con 26 años; Miguel Ángel Aguilar con 10 años; Aracely Vázquez con 10 años; Jazmín Vázquez con ocho años; Gabriel Moreno Ramírez con ocho años, entre otros.
Por su parte, el Coordinador de Socorros de Cruz Roja, Gabriel Moreno realizó la entrega de medallas al valor y perseverancia a Perla Morales con cinco años; Juan Andrés Barrón Peña con cinco años; Miguel Ángel Muñoz con 10 años y Verónica Pulido con 15 años, siendo reconocidos por autoridades de Cruz Roja.
En la ceremonia también estuvieran presentes Isabel Arce del Voluntariado de Damas de Cruz Roja, Víctor Páez de Bomberos Mazatlán y Brandon Villalpando de Protección Civil, quienes felicitaron a los reconocidos.