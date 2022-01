Reconoce Diputado que pescadores del sur del Estado no cumplen con las reglas para pescar en territorio americano

Juan Carlos Patrón Rosales, Diputado del Distrito 23, señaló que los pescadores del sur del Estado no cumplen con las reglas para pescar en altamar en territorio americano, es por eso que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos no permite la pesca de embarcaciones pequeñas en su territorio por no cumplir la norma para proteger a las tortugas marinas.

El Legislador sostuvo que los pescadores hacen caso omiso a los requerimientos que marca Estados Unidos, y que de no seguir haciéndolo, podrían venir consecuencias más graves, como de nueva cuenta embargar el camarón mexicano que es llevado al País vecino.

“Yo hago un llamado al área de la Conapesca a la Secretaría de Marina y a todas las autoridades involucradas para que pongamos orden, porque pareciera que aquí hace cada quien lo que le da su gana y ese es un tema que quizá no compete al Estado, porque es un tema completamente federal”, explicó.

“Cada vez vamos a estar con el Jesús en la boca porque nos van a estar generando estas observaciones, es simple y sencillamente porque no cumplimos con la norma, y la norma nos permitió cumplirla, nos permitió estar exportando el camarón hacia los mercados internacionales, sobre todo Estados Unidos que es nuestro comprador número uno, y hoy en este momento pues estamos en una situación de amenaza para que esa situación se vuelva a dar en el tema del embargo al camarón”, destacó.

Patrón Rosales indicó que las embarcaciones pequeñas a partir de febrero no podrán ingresar a aguas internacionales, todo por no cumplir con las normas internacionales.

“A partir del mes de febrero no se va a poder pescar en aguas internacionales... hay permisos establecidos que permiten que podamos acercarnos a aguas internacionales que corresponden también a los mares de Estados Unidos, sencillamente si no cumplimos con las normas establecidas por el Gobierno de Estados Unidos nos va a venir pasando esto (embargo de camarón)”, indicó.

“Ya tenemos la amenaza, y de ahí de esta observación vendría otra vez el embargo al camarón, y es una situación que no nos puede ocurrir...no es una cuestión política, es que no cumplimos con las normas, queremos entrar altamar, tirar redes, y no cumplir con los excluidores, que en este caso es el de la tortuga, ese es el tema principal”, añadió.