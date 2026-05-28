Reconoce Economía cierres de negocios en Sinaloa, pero sin cifra oficial

MAZATLÁN._ Aunque organismos empresariales han advertido el cierre de cientos de comercios en Sinaloa a causa de la crisis económica y de inseguridad, la Secretaría de Economía estatal reconoció que no cuenta con una cifra oficial sobre la magnitud del problema.

El titular de esta dependencia, Feliciano Castro Meléndrez, señaló que sería muy “aventurado” emitir un dato estadístico desde la secretaría, pese a admitir que sí se han registrado cierres de establecimientos en municipios como Culiacán y Mazatlán.

En este sentido, explicó que el cierre de negocios responde a dos factores principales, siendo uno la dinámica natural del mercado y, el otro, el impacto que ha generado la violencia e inseguridad en la actividad económica de la entidad.

“En realidad no hay una cifra formalmente definida. En ese sentido, por supuesto que se han cerrado algunos establecimientos en diversos giros, pero son dos las explicaciones. La variable principal tiene que ver con la dinámica del mercado y la segunda, la coyuntura de violencia e inseguridad ha tenido sus impactos sin duda alguna”, comentó.

El titular de Economía admitió que la situación representa un reto importante para el estado, asegurando que el Gobierno busca impulsar medidas para apoyar la reactivación de pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, detalló que recientemente se firmó un convenio entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Culiacán y Nacional Financiera, con el objetivo de facilitar créditos para empresarios.

“Se trata de generar condiciones a partir de políticas de crédito que puedan reactivar algunos de estos comercios, justo por eso hace días firmamos un convenio para poder generar iniciativas para que empresarios medianos y pequeños puedan adquirir créditos”, dijo.

De esta forma, Castro Meléndrez comentó que a raíz de estos convenios se cuenta con una bolsa que supera los 400 millones de pesos, lo que podría traducirse en alrededor de más de 350 créditos para empresas, dependiendo de los montos que se otorguen.

El funcionario señaló que el programa Red Fosin dispone actualmente de 12.5 millones de pesos en microcréditos de aproximadamente 25 mil pesos para pequeños negocios.

Además, informó que próximamente se pondrá en marcha el programa Equipa Sinaloa, mediante el cual se invertirán cerca de 20 millones de pesos para adquirir alrededor de 240 equipos destinados a emprendedores, tianguistas y microempresas.

De tal forma que este tipo de apoyos buscan fortalecer el autoempleo y mejorar las condiciones de trabajo de familias que dependen de pequeños negocios para generar ingresos, según señaló.

Finalmente, Castro Meléndrez reiteró que, aunque la Secretaría de Economía reconoce afectaciones en el sector comercial derivadas de la situación actual que vive Sinaloa, no existe una estadística oficial que permita determinar cuántos negocios han cerrado en la entidad.