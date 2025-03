Reconoce el PAN resultados del Carnaval de Mazatlán, pero exhorta a no bajar la guardia en seguridad

La dirigencia estatal y local del Partido Acción Nacional reconoció los resultados del Carnaval de Mazatlán 2025, pero exhortó a que no se baje la guardia en materia de seguridad pública para prevenir hechos violentos que generen psicosis y temor tanto a mazatlecos como a turistas para acudir a este puerto en Semana Semana y Semana de la Moto.

También pidió que la Secretaría de Turismo en Sinaloa emprenda una campaña más agresiva de promoción de Mazatlán y que acompañe a sectores que hacen esta labor como recientemente lo ha hecho la Cámara Nacional de Comercio sin ese apoyo de la autoridad correspondiente.

”La verdad es que el rescate del Carnaval se tiene que reconocer, el repunte económico, la bocanada de oxígeno que se les dio a los comerciantes, hoteleros, restauranteros, la verdad que viene a darnos un poco de alivio a estos seis meses que habíamos venido cargando con una crisis económica cargada por la inseguridad en nuestro Estado, por supuesto en nuestra ciudad, la más turística de Sinaloa”; expresó la presidenta del PAN en Sinaloa y Regidora del Ayuntamiento de Mazatlán, Wendy Liliana Barajas Cortés en conferencia de prensa este jueves.

”Pero también hacer un llamado a las autoridades tanto locales, estatales y federales a que no bajen la guardia, a que no retiren a todos los elementos que estuvimos viendo estuvieron resguardando las fiestas del Carnaval, como bien ya lo acaba de decir el presidente viene Semana Santa, viene Semana de la Moto y aparte nosotros cada fin de semana normalmente antes de esta crisis de seguridad teníamos lleno total de visitantes que viajaban de Durango, de Torreón, de Nayarit, de Jalisco, entonces pues hacer este llamado y esta petición”.

Agregó que el mismo miércoles se veía que se retiraban los elementos de la Guardia Nacional y no debe ser así, lo que se requiere es que se brinde seguridad no nada más en la zona turística, sino también en las colonias y en las comunidades de la zona rural.

”Entonces pedirles que continúen estos operativos, que los mazatlecos nos sintamos con la libertad de salir, de hacer vida nocturna, de salir con nuestras familias a comer, a cenar, que sabemos que estamos resguardados, en ese sentido hacer este llamado”, reiteró la dirigente estatal del PAN.

”Fortalecer que no quiten la seguridad en las colonias de Mazatlán porque al final del día pues los mazatlecos somos el termómetro, si no salimos la zona turística se ve sola y a nosotros nos preguntan los que vivimos aquí si puede ser seguro venir a Mazatlán o no, entonces no nada más se trata de tener resguardada, vigilada y con seguridad la Zona Dorada, sino también todas las colonias y la zona rural de Mazatlán, yo creo que sí es importante que los de seguridad se extiendan a todo Mazatlán”.

El presidente del PAN en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías, también felicitó a los organizadores de este Carnaval que se realizó del 27 de febrero al 4 de marzo, pero también pidió que no se retire todo el personal que participó en el Operativo de Seguridad de estas fiestas, sino que se tengan elementos para garantizar la tranquilidad de la población mazatleca y turistas.

”Felicitar a los organizadores por los logros, por haber rescatado esta fiesta máxima de los mazatlecos, que sin duda alguna viene a darle una bocanada de aire puro al sector turístico de Mazatlán, a los comerciantes, a los hoteleros porque finalmente se especuló mucho, hubo mucha psicosis y finalmente creo que la fiesta logró cumplir con los resultados, que sin bien es cierto no se comparan con los años anteriores y todos sabemos la situación y la circunstancia bajo la cual se llevó a cabo esta fiesta, pero finalmente tenemos que reconocer el resultado del mismo”, dijo Corrales Macías en la conferencia que también fue encabezada por la regidora suplente Laura Gavica y el regidor Felipe Parada Valdivia.

”Pero también por otro lado exhortar e invitar a las autoridades competentes para que justamente en esta coyuntura en donde finalmente hemos mandado un mensaje de que el destino de Mazatlán es un destino atractivo, que cumple y puede seguir cumpliendo con la certeza de seguridad para los turistas y los locales sí es importante que las autoridades se pongan en acción de inmediato y puedan aprovechar esa coyuntura para seguir impulsando y promoviendo el destino turístico”.

Recalcó que si bien es cierto la seguridad ha sido un punto importante y que todos están exigiendo y demandando que se siga trabajando y promoviendo actividades preventivas para seguir blindando el sentido, también es importante que la Sectur a la brevedad posible implemente una campaña mucho más agresiva de promoción del destino turístico.

”Es importante que por ejemplo la Secretaría de Turismo a la brevedad posible implemente una campaña mucho más agresiva de promoción del destino turístico, creo que la Secretaría de Turismo se ha quedado corta en ese sentido, hemos visto en otro sentido a organismos camarales como Cámara de Comercio por ejemplo haciendo una chamba y una campaña de promoción del destino, pero finalmente no vemos ese acompañamiento de la autoridad competente, en este caso de la Secretaría de Turismo”, reiteró Corrales Macías.

”Y por otro lado también es importante que ya en estos momentos el Municipio, la Presidenta Municipal a la brevedad posible de a conocer el Plan de Gobierno al que está obligada a presentar, necesitamos los mazatlecos tener certeza de hacia dónde vamos a caminar en los próximos días, en los próximos meses y evitar seguir reaccionando sustituyendo la lámpara que se fundió, reparando la fuga de agua, reparando la fuga de aguas negras bacheando y parchando las calles, yo creo que sí es importante y urge y aunque la ley le da hasta seis meses para presentar el Plan de Desarrollo Municipal creo que la situación y la coyuntura que vive en estos momentos la ciudad, el municipio”.

Expresó que no se tiene que esperar a que esté a la vuelta de la esquina la Semana Santa o Semana de la Moto, que traerán un impulso para el sector turístico de Mazatlán, para ver qué hacer, no se puede seguir apostando a ese tipo de coyunturas porque Mazatlán en meses pasados tenía una importante visita de turistas no solamente en fechas importantes sino en fines de semana y fines de semana largos y el turismo de convenciones ha dejado de asistir a este puerto.

”Sí es importante aprovechar esa coyuntura para seguir fortaleciendo esa confianza y esa certeza del turismo, de los empresarios, del inversionista y por supuesto de los locales porque también se observa y los propios locales nos hemos autocensurado y hemos dejado de salir por ejemplo a hacer vida nocturna, tenemos por ahí el informe de los negocios que han estado cerrando, sobre todo de los negocios nocturnos que han estado cerrando en los últimos meses”, reiteró.