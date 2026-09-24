Reconoce Estrella Palacios demandas ciudadanas por fallas de drenaje en Mazatlán

MAZATLÁN._ El rezago en la red de drenaje público fue reconocido por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien expuso los proyectos que el Ayuntamiento de Mazatlán ha gestionado ante la Comisión Nacional del Agua para ampliar plantas tratadoras en el puerto.

Tras concluir este jueves una comparecencia del gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo, Palacios Domínguez admitió que hay tuberías obsoletas y necesidades que requieren una planeación de largo plazo.

“Reconozco públicamente que hay un rezago. Todos lo sabemos, los mazatlecos sabemos que hay mucho qué hacer. Hay drenajes que están obsoletos en diversas colonias”, comentó.

“Lo que queremos son obras integrales que ayuden a resolver un problema tan añejo como lo es el drenaje y las obras hidrosanitarias en Mazatlán”.

Palacios Domínguez señaló que el rezago en drenaje requiere obras planeadas para atender las necesidades de Mazatlán durante los próximos 30 ó 50 años, por lo que el Ayuntamiento mantiene proyectos en revisión ante Conagua, reconociendo que las peticiones ciudadanas son legítimas, pues hay familias que llevan meses e incluso años padeciendo estos problemas.

Por otro lado, la Alcaldesa informó que Conagua ya validó el proyecto de la planta Cerritos, con un presupuesto superior a 78 millones de pesos, así como el de Santa Fe, por 14.8 millones, mientras que los proyectos de las plantas Norponiente, El Castillo, Villa Unión, Urías 1 y Urías 2, continúan en proceso de validación.

“Estamos pidiendo a Conagua que se hagan obras que las mazatlecas y los mazatlecos necesitan, como son las ampliaciones de plantas tratadoras. Ahorita mismo tenemos ya validado el proyecto de la planta Cerritos, con un presupuesto de arriba de 78 millones de pesos. También la planta Santa Fe, que ya está validada con un presupuesto de 14.8 millones de pesos”, declaró.

Asimismo, señaló que el Municipio cuenta con los expedientes y mantiene las gestiones para que las obras puedan llevarse a cabo durante la actual administración, aunque no dio una fecha de inicio para los trabajos.

Palacios Domínguez también se refirió a una obra de drenaje para Villa Unión, detallando que el proyecto ya fue definido después de revisar si la conexión en el puente de esa sindicatura debía pasar por arriba o por abajo, y que ahora se le da seguimiento para concretarlo.

“Se está dando el seguimiento pertinente para que esta obra se lleve a cabo. Vieron la viabilidad del proyecto, la cual ya está validada. Estaba el planteamiento de si en el puente de Villa Unión se llevaba a cabo la conexión por arriba o por abajo. Ya quedó establecido el proyecto y ahorita se le está dando seguimiento”, dijo.

Ante los señalamientos por parte de la regidora Maribel Chollet Morán con respecto a que las plantas tratadoras incumplen con la norma, la Alcaldesa respondió que ha visitado personalmente las instalaciones y que su administración revisa su funcionamiento y hace las correcciones necesarias.

“Son los dichos de ella. Yo he visitado personalmente las plantas, y por eso aclaré una de las cosas que mencionó. Es importante que la gente tenga la información correcta. Nosotros estamos todos los días revisando, evaluando y haciendo las correcciones que se tengan que hacer”, manifestó.

Finalmente, Palacios Domínguez agregó que pidió al personal de Jumapam atender los casos ciudadanos expuestos ante el Cabildo y dar seguimiento a las soluciones, reconociendo que que algunas personas llevan meses, e incluso años, padeciendo problemas de drenaje.