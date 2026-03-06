$!Reconoce Fuerzas Armadas de México a personal militar femenino en la III Región Militar

Con el fin de reconocer la participación y aportación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas de México, además de su papel en el desarrollo de la sociedad, autoridades militares de la Tercera Región Militar encabezaron una ceremonia conmemorativa en el marco del Día Internacional de la Mujer. En un evento que reunió a personal militar, representantes del sector empresarial y autoridades, se destacó el avance que se ha alcanzado en materia de participación femenina dentro de esta institución, así como los retos que aún persisten para fortalecer la equidad y el respeto en todos los ámbitos.







La coronel Médico Cirujano, Nonantzin Tort Leyva, directora del Hospital Militar Regional de Especialidades en Mazatlán, expresó que el 8 de marzo representa más que una fecha simbólica, al ser un recordatorio de la lucha histórica por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. “A lo largo de su historia, miles de mujeres han demostrado que la determinación, la disciplina y el amor por su nación no tienen límites. Hoy vemos a mujeres desempeñarse con excelencia en espacios que antes parecían inalcanzables, ya que comandamos unidades, participamos en misiones de paz, lideramos equipos de trabajo y servimos a México con profesionalismo y sentido del deber”, declaró.









“Ser mujer militar significa comprender que el liderazgo no tiene género, que la capacidad no tiene estereotipos y que el compromiso con la nación se mide por la integridad, la preparación y la voluntad de servir”, agregó. Tort Leyva señaló que en la actualidad las mujeres participan activamente en diferentes responsabilidades con el mismo sentido de compromiso y profesionalismo que caracteriza a quienes sirven a la nación, señalando que cada uno de estos logros alcanzados por una mujer en la institución abre el camino a nuevas generaciones que buscan incorporarse al servicio de la patria. “Debemos promover una cultura institucional basada en la dignidad humana, la equidad de oportunidades y la tolerancia cero frente a cualquier forma de discriminación o abuso”, dijo.









“La verdadera fortaleza de una institución y de una nación se construye cuando hombres y mujeres trabajan con respeto, lealtad y un propósito común, el servir a México”, añadió. El General de la Brigada de Estado Mayor, Juan Reyes García Paredes, jefe de Estado Mayor de la III Región Militar destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en su vida personal, donde diariamente cumplen con responsabilidades familiares y profesionales. “El papel de la mujer en México ha evolucionado de manera sobresaliente, abriendo paso a mayores espacios de participación, liderazgo y toma de decisiones. Hoy vemos con orgullo a mujeres ocupando posiciones cada vez más relevantes en todos los sectores de la vida pública, social y económica del País”, señaló. “Reconocemos también a las mujeres del sector empresarial que contribuyen al desarrollo de Sinaloa, generando oportunidades e impulsando iniciativas con su visión y espíritu emprendedor”, complementó. Como parte de este evento, se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a un grupo de 11 mujeres que forman parte del personal militar femenino, destacando su labor en diferentes campos dentro de esta institución, distinguiendo el cumplimiento de sus deberes.





