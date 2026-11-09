Reconoce Gobernadora de Sinaloa que no se ha logrado restaurar la paz en la entidad

Al encabezar, junto con integrantes del Gabinete de Seguridad federal, la firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, reconoció que no se ha logrado restaurar la paz en la entidad.

En su mensaje este lunes en el evento realizado en las instalaciones de la Tercera Región Militar, en este puerto, agradeció el trabajo de dicho Gabinete de Seguridad caracterizado por una coordinación absoluta que reitera el firme compromiso con el pueblo de Sinaloa en busca de restaurar la paz y tranquilidad.

“Nuestro reconocimiento al liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la convicción y la entrega que le distinguen, soportados por su amor al pueblo, mantienen con valentía y entrega humanista el compromiso de lograr la seguridad y una paz duradera para Sinaloa”, recalcó Domínguez Nava.

“Es nuestra propia convicción y compromiso asumido: cumplir con el mandato constitucional de seguridad y paz para el pueblo, converger en las iniciativas, estrategias es el motivo de este encuentro, el día de hoy habremos de firmar dos convenios para mejorar las condiciones y equipamiento para cumplir con los retos y tareas que la situación de violencia e inseguridad nos reclaman, en atención especial para las circunstancias focalizadas principalmente en Culiacán y Mazatlán”.

Reiteró que el compromiso es la paz y se va a cumplir.

“Reitero que nuestro compromiso es la paz y lo vamos a lograr, este es nuestro objetivo estratégico y lo cumpliremos, insoslayable la situación de estas últimas semanas, a la sociedad mazatleca y del sur del estado y a todo Sinaloa les compartimos que los gobiernos de la República y del Estado estamos trabajando en las tareas correspondientes”, recalcó la Gobernadora ante la situación de inseguridad que se vive en el estado y que en septiembre y octubre se incrementaron los homicidios dolosos en Mazatlán.

“No hemos logrado lo que todos deseamos: restaurar la paz, pero estamos trabajando con denuedo y entrega total, reconocemos la magnitud del problema, una confrontación que ya rebasa los dos años con el agravio de vidas sacrificadas, como agravio es en daño impuesto a las familias sinaloenses y a Sinaloa mismo, subrayando que humanamente se generan situaciones que, por supuesto, impactan emocionalmente”.

Recalcó que más allá de la ineludible estadística vale destacar que se trata de la vida de seres humanos, dejando un profundo dolor humano compartido, inaceptable toda muerte impuesta.

“Durante todo este tiempo las instituciones del Gobierno de la República y del Estado no hemos escatimado iniciativa, entrega y cumplimiento de nuestro deber, con todo lo realizado, reitero, aún no hemos alcanzado la restauración de la paz”, subrayó Domínguez Nava.

“Digno de reconocerse la entrega, por supuesto, la entrega de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como igual al Gobierno de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Secretario Omar García Harfuch; a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Secretario general Ricardo Terevilla Trejo; a la Secretaría de Marina, al Secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, a la Guardia Nacional, al Comandante General Guillermo Briseño Lobera”.

También reconoció el trabajo de las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa, y especial reconocimiento a la entrega y sacrificio de mujeres y hombres de dichas instituciones que día a día están en las calles y caminos de Sinaloa en el combate a la violencia y la inseguridad, así como a quienes integran las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y su titular, el General Sinuhé Téllez López.