Reconoce Gobernadora riesgo permanente que enfrentan policías tras ataques en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los recientes ataques registrados en contra de policías municipales en Mazatlán fueron calificados como hechos lamentables por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien reconoció el peligro que enfrentan diariamente los elementos de seguridad. Domínguez Nava afirmó que continúa el trabajo para proteger tanto a los integrantes de las corporaciones como a la ciudadanía, y expresó su solidaridad con las personas afectadas por las agresiones. “Sí, pues lamentamos mucho el caso de los policías y de todas las personas que lamentablemente han enfrentado estas circunstancias y el compromiso es que se sigue trabajando, tanto para proteger a policías como proteger a los ciudadanos en general”, comentó.

Después de los ataques en contra de agentes municipales registrados los días 2 y 4 de noviembre, la Mandataria describió el escenario que enfrentan las fuerzas de seguridad como una situación de peligro permanente. Por lo que, en ese contexto, reconoció la labor de las corporaciones policiales y de las instituciones federales que participan en las tareas de protección de la población sinaloense. “Cuando hay estas circunstancias, pues hay una guerra ahí, hay el riesgo constante. Y ese es el reconocimiento que en principio debemos de hacer a los policías, al Ejército, a la Guardia Nacional, a Marina, que ellos todos los días están dando su vida por proteger la vida de los sinaloenses”, declaró.

Por otra parte, la Gobernadora informó que la maestra Sandra Leticia Jaime Estrada, quien fue agredida a balazos al llegar a su domicilio en el Infonavit Jabalíes el martes 3 de noviembre, se encuentra estable después de dicha agresión, y su familia recibe atención y apoyo de la Comisión de Víctimas. En este sentido, aseguró que desde el primer momento se estableció comunicación a través del hijo de la docente para mantener contacto con sus familiares y acompañarlos. “Hemos tenido contacto a través de su hijo desde el primer momento y también está directamente la Comisión de Víctimas dándoles la atención y el apoyo en todo”.