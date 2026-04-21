Reconoce Gobierno de Sinaloa incremento de violencia en el sur, pero también presencia de autoridades y detenciones

En las últimas semanas se han incrementado los hechos de violencia en el sur de Sinaloa, sin embargo, también ha aumentado la presencia de autoridades y la detención de generadores de violencia, algunos de ellos extranjeros y otros de la entidad, reconoció la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.

“Se han incrementado hechos de violencia en la zona sur, sin embargo, ustedes mismos lo han constatado, las autoridades de Seguridad Pública, Ejército, Marina, Policía Municipal, Guardia Nacional en coordinación con las autoridades federales han estado muy al pendiente de esta zona y se ha estado ya incrementando fuerzas de seguridad pública y también algunas detenciones”, añadió.

En entrevista en Mazatlán, agregó que en las mesas se seguridad se abordan claramente las estrategias de seguridad que se están realizando en todo el Estado, no solamente en el Centro que es Culiacán, sino en el sur.

“Es evidente que hubo hechos de violencia semanas atrás y donde las autoridades realizaron operativos especiales en conjunto también con el Ejército, Guardia Nacional, pero también con las autoridades federales en donde participa igual el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva de aquí del Estado de Sinaloa y se han tenido muy buenos resultados”, continuó.

“Se han detenido ya varios generadores de violencia, que como ya lo menciona, sí tenemos conocimiento que algunos de ellos son extranjeros al igual que unos de ellos son pertenecientes al estado de Sinaloa, no quisiera detallar en la nacionalidad de ellos para no interrumpir ni intervenir en el proceso de las fiscalías”.

Tras la reunión que sostuvo la semana pasada el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con autoridades federales y estatales en Culiacán, la Secretaria General de Gobierno expresó que ahí se hablaron los temas de todo el Estado, no solamente de la zona sur de la entidad.

“Y sí son estrategias en conjunto con Gobierno del Estado para atacar a estos generadores de violencia al igual que también en esos hechos también se han recuperado armas de los generadores de violencia y algunos decomisos de drogas también”, agregó.

También dio a conocer que el lunes de la presente semana estuvo en comunicación con el Presidente Municipal de Escuinapa sobre el tema de los policías que laboran en ese municipio, algunos de ellos se retiraron porque ya les tocaba su retiro de Policía Estatal que ya cumplían los años y otros, que fueron siete, presentaron su renuncia voluntaria, en el cual el Alcalde habló con ellos y ahorita están en pláticas, llegando a acuerdos para que ellos permanezcan en la Policía Estatal Preventiva y sigan laborando en ese municipio.

“¿De qué manera?, llegando a acuerdos en sus sueldos, en algunos beneficios para los policías de Escuinapa y también del Estado”, añadió.

Ante las detenciones que se han realizado en Escuinapa y Rosario dijo que en Mazatlán ya hay cuerpos de seguridad pública atendiendo este puerto.

“En Mazatlán ya hay cuerpos de seguridad pública atendiendo el puerto, ya sabemos que tanto como se atiende a la sociedad como también a los turistas que nos visitan de otros estados, de otros países, siempre ha estado reforzado Mazatlán con seguridad pública y lo mantendremos de la misma manera”, subrayó Bonilla Valverde.

También informó que este martes el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, se encuentra en una Mesa de Negociación con los agricultores del Estado de Sinaloa, lo acompaña el Secretario de Agricultura de Sinaloa en la Ciudad de México para establecer precio de garantía al maíz y sí hay avances, no los voy a decir porque eso le tocará al Gobernador anunciarlo.

“Pero sí hay acuerdos y avances con los agricultores favorables para el sector de agricultura en el estado de Sinaloa, hasta el momento no se ha convocado a toma de casetas nuevamente y si así lo hicieran ustedes saben que este Gobierno siempre ha sido muy abierto a todas las manifestaciones que se dan en el estado de Sinaloa y nunca, jamás vamos a reprimir a quienes se manifiesten y alcen la voz”, dijo.

Pidió al sector agrícola de la entidad confiar en el Gobernador del Estado, el Gobierno, en las políticas públicas de la Presidenta de la República, que junto con ella se están llevando a cabo avances en materia de presupuestos para la agricultura en la entidad.

Tras los hechos violentos del lunes en las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó dos personas muertas, entre ellas el presunto agresor, y varias heridas, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó reforzar la seguridad en ese tipo de atractivos y en los principales destinos turísticos del país.

Al respecto, la Secretaria General de Gobierno en Sinaloa expresó se va reforzar la seguridad en la entidad.

“Se va a reforzar, ya como lo mencione ya hay cuerpos de seguridad aquí en Mazatlán al igual que en las otras zonas turísticas del estado, ustedes han estado viendo que cuando llegan cruceros a Mazatlán la propia Marina, Guardia Nacional los acompaña a todos los turistas a los puntos donde van a ellos a visitar y a estar conviviendo y llevando una sana convivencia”, manifestó Bonilla Valverde.

”Siempre ha habido seguridad y sí, si la Presidenta nos hace el llamado a los sinaloenses de reforzar la seguridad también aquí lo vamos a hacer”.