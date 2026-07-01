$!Reconoce Imju a jóvenes mazatlecos ganadores de proyectos tecnológicos

Tras competir contra proyectos de varios países, 13 estudiantes de Mazatlán que consiguieron cinco medallas de bronce, plata y cuatro de plata alta con pase a la final de Infomatrix Iberoamérica 2026 con sede en Argentina.
Este miércoles la directora del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) en Mazatlán, Arantxa Fernanda Ahumada Rosas invitó a niños y jóvenes medalleros y a sus asesores para entregarles un diploma de reconocimiento conminándoles a seguirse preparando.
“Nosotros estamos todo el tiempo trabajando para buscar de qué manera apoyarlo ante sus múltiples inquietudes y necesidades y buscar de qué manera apoyarles”.
Y agregó que el Instituto tiene las puertas abiertas para escucharles y poder ayudarles, además de invitarlos a que se inscriban en concursos internos donde reconocen el talento de los jóvenes.
También se comprometió a abanderar al equipo que va a la competencia de Infomatrix en Argentina para octubre y buscar un apoyo adicional con la actual presidenta provisional Minerva Osuna.
El Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología Infomatrix Iberoamérica 2026 capitalizó la innovación y el desarrollo científico del país, de Sinaloa y de 13 estudiantes de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, que se trajeron cinco medallas de bronce, plata y cuatro de plata alta con pase a Infomatrix Argentina,
Estudiantes de Mazatlán ganadores de cinco medallas de Bronce:
- Proyecto del Colegio Remington con “Robots aprendo y me divierto” de los alumnos: Paula Aguirre Verdugo, Dana Garzón Olivo, Joan Bonales Lara.
- Preparatoria por cooperación José Vasconcelos con el proyecto “Neocardia: Bio-censor de pulso con aplicación móvil de los alumnos: Samantha Itzel Valenzuela Rojas, Carlos Isaac González Flores y Óscar Joan Astorga Ceballos.
Estudiantes de Mazatlán ganadores tres de medallas de Plata:
- Facultad de Informática de la UAS campus Mazda con el proyecto de “Memoria Esmeralda para reconocimiento de prendas forenses” de Karen Tapia Torres.
- Instituto Cultural de Occidente con el proyecto “Reciclando en la vida un regalo de amor” de Dulce Romina Osuna Osuna y Alina Tirado Rodríguez.
Ganadores con cuatro medallas de plata superior con acreditación a Argentina fueron para el proyecto:
- “MotirMindx: Creando el Futuro con Motores y Robótica de las alumnas Ana Rubí Aguirre Sánchez y Melanie Yarazeth Hernández Plaza de la Facultad de Informática de la UAS campus Mazatlán.
- “Lynx 360: Conecta, Transforma y Avanza” con los estudiantes Alexis Carolina Vázquez Noriega y José Fernando Arámburo López de la Universidad Autónoma de Occidente.
El encuentro pasado fue organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada (Solacyt) en coordinación con Iberociencias, el evento internacional se celebró del 17 al 20 de junio de 2026 en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, teniendo como epicentro la Arena Borregos.
La escala del concurso reflejó el talento que se está gestando en las aulas iberoamericanas, reuniendo de manera presencial a los ganadores de diversas delegaciones de 12 países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Paraguay, México y Perú y de 26 entidades federativas del país.
Los estudiantes de Sinaloa llegaron hasta la final Iberoamericana de Infomatrix, que representa la consolidación de un trayecto de excelencia, donde estudiantes y asesores, superan filtros regionales y nacionales para posicionarse entre la élite de jóvenes investigadores de la región.
Sinaloa participó con una delegación de 12 proyectos en la final Internacional de Infomatrix Iberoamérica 2026, esta delegación surgida de la final regional estuvo integrada por 9 Instituciones Académicas del Estado de Sinaloa y 39 participantes entre estudiantes y asesores.
El resultado obtenido fue 1 medalla de oro, 2 medallas de plata alta, 4 medallas de plata, 3 medallas de bronce y 2 reconocimientos de finalista.
Mientras que la delegación de estudiantes de Mazatlán representó al Colegio ICO, el Remington, la Preparatoria Vasconcelos, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Occidente, demostraron su ingenio a través de un enfoque muy personal, técnico y social.
Los proyectos presentados no solo debían cumplir con rigor metodológico, sino proponer un aporte real al mundo en categorías claves como Robótica, Ciencia Aplicada, Desarrollo de Software, Multimedia y Animación Digital, Divulgación Científica y Arte.
En general, fueron 2 mil 700 proyectos reginonales, pero solo llegaron 192 a la final con propuestas en competencia. Comunidad Científica de entre 548 estudiantes desde los 5 hasta los 25 años de edad Preescolar a Universidad y 176 asesores académicos.