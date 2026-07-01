$!Reconoce Imju a jóvenes mazatlecos ganadores de proyectos tecnológicos

Tras competir contra proyectos de varios países, 13 estudiantes de Mazatlán que consiguieron cinco medallas de bronce, plata y cuatro de plata alta con pase a la final de Infomatrix Iberoamérica 2026 con sede en Argentina.

Este miércoles la directora del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) en Mazatlán, Arantxa Fernanda Ahumada Rosas invitó a niños y jóvenes medalleros y a sus asesores para entregarles un diploma de reconocimiento conminándoles a seguirse preparando.

“Nosotros estamos todo el tiempo trabajando para buscar de qué manera apoyarlo ante sus múltiples inquietudes y necesidades y buscar de qué manera apoyarles”.

Y agregó que el Instituto tiene las puertas abiertas para escucharles y poder ayudarles, además de invitarlos a que se inscriban en concursos internos donde reconocen el talento de los jóvenes.

También se comprometió a abanderar al equipo que va a la competencia de Infomatrix en Argentina para octubre y buscar un apoyo adicional con la actual presidenta provisional Minerva Osuna.

El Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología Infomatrix Iberoamérica 2026 capitalizó la innovación y el desarrollo científico del país, de Sinaloa y de 13 estudiantes de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, que se trajeron cinco medallas de bronce, plata y cuatro de plata alta con pase a Infomatrix Argentina,

Estudiantes de Mazatlán ganadores de cinco medallas de Bronce:

- Proyecto del Colegio Remington con “Robots aprendo y me divierto” de los alumnos: Paula Aguirre Verdugo, Dana Garzón Olivo, Joan Bonales Lara.

- Preparatoria por cooperación José Vasconcelos con el proyecto “Neocardia: Bio-censor de pulso con aplicación móvil de los alumnos: Samantha Itzel Valenzuela Rojas, Carlos Isaac González Flores y Óscar Joan Astorga Ceballos.

Estudiantes de Mazatlán ganadores tres de medallas de Plata:

- Facultad de Informática de la UAS campus Mazda con el proyecto de “Memoria Esmeralda para reconocimiento de prendas forenses” de Karen Tapia Torres.

- Instituto Cultural de Occidente con el proyecto “Reciclando en la vida un regalo de amor” de Dulce Romina Osuna Osuna y Alina Tirado Rodríguez.

Ganadores con cuatro medallas de plata superior con acreditación a Argentina fueron para el proyecto:

- “MotirMindx: Creando el Futuro con Motores y Robótica de las alumnas Ana Rubí Aguirre Sánchez y Melanie Yarazeth Hernández Plaza de la Facultad de Informática de la UAS campus Mazatlán.

- “Lynx 360: Conecta, Transforma y Avanza” con los estudiantes Alexis Carolina Vázquez Noriega y José Fernando Arámburo López de la Universidad Autónoma de Occidente.