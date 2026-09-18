Reconoce Immujer repunte de violencia contra mujeres en Mazatlán

Durante los meses de agosto y septiembre, un incremento de hechos violentos contra las mujeres son los que se han registrado, reconoció la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Ana Marcela Herrera López, por lo que aseguró que la dependencia reforzó la atención psicológica a familiares y la coordinación con las autoridades responsables de investigar los casos.

Herrera López señaló que la situación no puede minimizarse ni normalizarse, pues detrás de cada muerte violenta existe una familia que requiere acompañamiento y atención institucional, por lo que el Immujer se mantiene al pendiente de cada caso.

“Sabemos que sí ha habido un repunte, no lo podemos negar, las cifras están ahí. Nosotros, desde nuestras funciones, seguimos redoblando esfuerzos e implementando estrategias para la prevención de la violencia hacia las mujeres”, comentó.

La funcionaria mencionó que durante agosto se tuvo conocimiento de 12 casos y que, en lo que iba de septiembre, se habían contabilizado más de siete casos en Mazatlán, sin embargo, aclaró que estas cifras no deben presentarse automáticamente como feminicidios confirmados, debido a que las investigaciones continúan.

En este sentido, explicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar, mediante las investigaciones y los protocolos correspondientes, si los asesinatos de mujeres cumplen con los elementos legales para ser clasificados como feminicidios.

“Están las investigaciones por parte de la Fiscalía, ellos son los encargados de dar a conocer la finalización de las investigaciones”, declaró.

La directora agregó que el Instituto se mantiene en coordinación con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género, con la finalidad de intervenir cuando se requiere atención psicológica o acompañamiento para las familias.

De tal forma que precisó que la mayoría de las solicitudes recibidas después de estos hechos corresponde a atención psicológica, aunque el organismo también mantiene disponible el servicio de asesoría y acompañamiento jurídico.

“En la mayoría de los casos que se han presentado, casi el 100 por ciento del apoyo ha sido psicológico, pero también dejamos la puerta abierta para que, cuando necesiten un acompañamiento jurídico de nuestra parte, estemos en total disposición”, manifestó.

Herrera López indicó que el Immujer ha mantenido contacto con familiares de mujeres asesinadas y también brinda atención a familias que enfrentan la desaparición de alguna de sus integrantes.

Además de las acciones de acompañamiento, informó que actualmente 10 mujeres que atravesaron situaciones extremas de violencia reciben un apoyo económico mensual de 4 mil pesos, otorgado mediante la Secretaría de las Mujeres del Gobierno estatal.

Asimismo, destacó que las beneficiarias también reciben atención psicológica y jurídica por parte del Instituto, además de participar en acciones de empoderamiento destinadas a fortalecer su autonomía y evitar que regresen a un entorno violento.

“Son mujeres que sufrieron una situación extrema de violencia. Tienen acompañamiento jurídico y psicológico, y también las estamos apoyando en el área de empoderamiento. Pudieron salir de ese círculo de violencia”, explicó.

Herrera López sostuvo que el Instituto continuará fortaleciendo la prevención, la atención a víctimas y la colaboración con otras dependencias, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento y la clasificación jurídica de las muertes violentas de mujeres registradas en Mazatlán.