$!Reconoce IMSS Sinaloa labor de más de mil asistentes médicas

SINALOA._ En el marco del Día de la Asistente Médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa reconoce la labor de más de mil trabajadoras que, con vocación de servicio, empatía y capacidad de organización, contribuyen a facilitar el acceso de la población derechohabiente a la atención médica en unidades de Primer, Segundo y Tercer Nivel.

A través de un comunicado, la titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, señaló que este personal representa el primer contacto de muchas personas con los servicios institucionales, por lo que su intervención resulta determinante para ofrecer orientación clara y acompañamiento cercano.

“Desde el momento en que una persona llega a nuestras unidades, las asistentes médicas la reciben, escuchan y orientan. Su profesionalismo contribuye a que la atención sea más organizada, ágil y humana”, expresó.

Entre sus principales actividades se encuentran la actualización de datos de contacto, información sobre los servicios disponibles, organización de agendas, programación y seguimiento de consultas, así como la coordinación de citas entre las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los hospitales.