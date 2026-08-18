$!Reconoce IMSS Sinaloa labor de más de mil asistentes médicas

SINALOA._ En el marco del Día de la Asistente Médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa reconoce la labor de más de mil trabajadoras que, con vocación de servicio, empatía y capacidad de organización, contribuyen a facilitar el acceso de la población derechohabiente a la atención médica en unidades de Primer, Segundo y Tercer Nivel.
A través de un comunicado, la titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, señaló que este personal representa el primer contacto de muchas personas con los servicios institucionales, por lo que su intervención resulta determinante para ofrecer orientación clara y acompañamiento cercano.
“Desde el momento en que una persona llega a nuestras unidades, las asistentes médicas la reciben, escuchan y orientan. Su profesionalismo contribuye a que la atención sea más organizada, ágil y humana”, expresó.
Entre sus principales actividades se encuentran la actualización de datos de contacto, información sobre los servicios disponibles, organización de agendas, programación y seguimiento de consultas, así como la coordinación de citas entre las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los hospitales.
Medina López destacó que el trabajo de las asistentes médicas trasciende las actividades administrativas, ya que también participan en acciones de prevención y promoción de la salud dirigidas a las personas que permanecen en las salas de espera.
Como parte de estas acciones, revisan la Cartilla Nacional de Salud, identifican detecciones pendientes y orientan a la población hacia PrevenIMSS y servicios como Trabajo Social, Planificación Familiar, Estomatología y Nutrición, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
Asimismo, colaboran en la integración y actualización de censos de personas con enfermedades crónico-degenerativas, mujeres embarazadas, pacientes con padecimientos oncológicos, niñas y niños sanos, así como personas que requieren oxígeno, lo que permite dar seguimiento a distintos grupos de atención.
Su participación también respalda las actividades del personal médico y de Estomatología mediante el registro de peso, talla y temperatura, además del apoyo requerido durante determinados procedimientos de exploración.
La titular del IMSS en Sinaloa resaltó que la actualización permanente en sistemas digitales, procesos institucionales y habilidades de comunicación permite a este personal responder con mayor eficiencia a las necesidades de pacientes y equipos de trabajo.
“Su capacidad para generar confianza, resolver dudas y acompañar a la derechohabiencia refleja los valores que distinguen al Instituto. Cada atención brindada con respeto y empatía contribuye a mejorar la experiencia de quienes acuden al IMSS”, afirmó.
Las asistentes médicas constituyen la tercera fuerza laboral del Instituto y representan un componente indispensable en el funcionamiento cotidiano de los servicios de salud.
El IMSS en Sinaloa reconoce su entrega, profesionalismo y compromiso, cualidades que contribuyen a brindar una atención eficiente, digna, cálida y centrada en las personas.