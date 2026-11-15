Reconoce Obispo de Mazatlán legado cultural y educativo del Padre Rafael Piras

MAZATLÁN._ La muerte del padre Rafael Piras es una gran pérdida, ya que siempre estuvo vinculado con el arte, la cultura y la educación, expresó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Era muy avalado en el Instituto de Cultura Municipal y muchos años fue como asesor de ellos en darle como ciertas tonalidades a las festividades de Mazatlán, al mismo Carnaval, a los desfiles”, agregó.

“Él asesoró mucho en todo eso y era una autoridad reconocida y se le consultaba, y al mismo tiempo él ahí en la radio difundiendo el bien y la buena música en sus distintos estilos, y también tenía una apertura muy grande, de mucho tiempo”.

Espinosa Contreras recordó que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Sinaloa acudía a hacer programas en la radio del Instituto Cultural de Occidente, de la cual el Padre Piras fue fundador, porque estaban abiertos a que la sociedad civil y otras instituciones fueran ahí a difundir sus programas o mensajes.

”Yo creo que fue una gran pérdida, pero nos da un gran ejemplo de una persona que estaba vinculada con la sociedad buscando siempre su progreso, su bien, su mayor dignidad”, comentó el Obispo.

“Era italiano, pero aquí (en Mazatlán) vivió gran parte de su vida, yo creo que unos 40 años más o menos vivió aquí trabajando, trabajó prácticamente hasta el final; ya tenía 89 años cuando murió y muy lúcido, yo le vi una lucidez hasta el día de su muerte”.

Monseñor recordó que, en su caso, como Obispo de la Diócesis de Mazatlán iba mucho a Radio Cultura a dar mensajes y ahí cruzaba conversaciones con el Padre Rafael Piras.

“Estaba muy al día de lo que acontecía en México y en el mundo y en la Iglesia, y comentaba a veces sus puntos de vista. Era muy acertado y al mismo tiempo prudente”, apuntó.

El fallecimiento del sacerdote Rafael Piras se dio a conocer el sábado 14 de noviembre, por lo que este domingo es velado y en los próximos días habrá celebraciones religiosas en su memoria.

”En el ICO hoy (domingo) a las 05:00 (de la tarde, se oficiará una misa) y mañana (lunes) a las 08:00 y el martes a las 8:00 de la mañana también... aquí en Catedral tendremos a las 06:00 de la tarde una misa en sufragio de él, el miércoles 18”, indicó Espinosa Contreras.