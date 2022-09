Reconoce regidor de Mazatlán como un ‘gran paso’ cancelación de contrato con Azteca Lighting

Añadió que hasta este lunes la Auditoría Superior del Estado no le había notificado al Cuerpo de Regidores de Mazatlán ningún resultado de las investigaciones que realiza por la adquisición de las 2 mil 139 luminarias ni de alguno de los otros contratos que hizo la Comuna con Azteca Lighting.

“Yo creo que este Cabildo (2021-2024) ha hecho un trabajo eficiente y vamos a seguir nosotros tocando las puertas que sean necesarias para que el trabajo por parte del Ejecutivo se haga de acuerdo con la ley y el reglamento, es todo lo que queremos nosotros, no queremos que haya juicio político en contra de nadie, no queremos afectar a nadie, lo que queremos es que recurso público que se asigna derivado de las contribuciones del pueblo se bien gaste”.

“Oficialmente no hemos recibido nosotros información por parte de la ASE, hasta donde sé ya se revocó el contrato a la empresa Azteca Lighting por parte de la información que ha vertido nuestro Presidente Municipal, pero vamos a ver también el tema si hay una consecuencia económica para atender ese tema, por parte de la ASE estaríamos nosotros esperando oficialmente recibir ya cuál fue el resultado y en torno a eso ya hacer una rueda de prensa para informar de manera directa”, continuó el Regidor.

Por su parte el Regidor por el Partido Sinaloense, Reynaldo González Meza, dijo por separado que con la cancelación por parte de la Comuna del contrato por 400.8 millones de pesos se da la razón a, los ediles por la denuncia que interpusieron por este caso ante la ASE y la Fiscalía General del Estado.

“Ahí ya con eso él nos da la razón por la denuncia que nosotros interpusimos, no sabemos el tema de la ASE, a nosotros aún no se nos ha notificado, yo creo que se va esperar el tiempo que tiene legalmente la Auditoría que dé respuesta a aquí de parte del Ayuntamiento para después notificarnos a nosotros”, continuó González Meza en entrevista por separado ante personal de medios de comunicación.

“Pero la pregunta es bajo qué cláusula es la que se va a cancelar el contrato porque vienen algunas cláusulas del por qué se puede rescindir el contrato, y no se puede cancelar, el Presidente habla de cancelarse, no, es rescindirse el contrato nada más y vamos a ver qué problemas legales va tener el Municipio por ese tema porque hay unas cláusulas en las que aún no se le ha completado ni el anticipo que viene en la primera cláusula, que el anticipo es de 120 millones de pesos y a partir de ahí se iban a entregar 800 luminarias”.

Nada más se entregó una parte del anticipo, de 60 millones, los otros 60 millones se tendrían que haber pagado en septiembre de la segunda parte del anticipo.

“Por lo tanto ni siquiera el anticipo se le ha entregado a la empresa para que se le pueda exigir algún material de luminarias, pero vamos a ver en el tema jurídico a ver qué pasa, vamos a pedir nosotros cómo va el tema jurídico, cómo va ser la defensa y también no creo que la empresa se vaya a quedar con los brazos cruzados”, reiteró el Regidor González Meza.