Reconoce Ricardo Madrid sus aspiraciones en elecciones 2027 en Sinaloa, pero esperará los tiempos indicados

A la espera de determinar qué acuerdos o alianzas formará su grupo de trabajo, Ricardo Madrid Pérez, dirigente en Sinaloa del Partido Verde Ecologista de México, reconoció sus aspiraciones para formar parte de la contienda electoral de 2027, pues se dice listo, calificado y positivo para ayudar a Sinaloa a seguir creciendo.

En reunión con los medios de comunicación en Mazatlán, Madrid Pérez comentó que no quiere adelantarse a ningún proceso debido a que aún sigue trabajando como Diputado federal; sin embargo, no ocultó que su intención en contender ya sea por la Gubernatura de Sinaloa o algún otro cargo, lo cual primero deberá ser encuestado.

“Dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano. Yo agradezco la confianza de mi dirigencia nacional, que en voz de mi amigo el Senador Manuel Velasco, ha dicho que en Sinaloa hay un perfil, hay un cuadro, hay un agente del Partido Verde, que es su amigo Ricardo Madrid. Entonces, ellos ponen la consideración en la mesa de negociación para que sea encuestado en los momentos que la alianza lo determine”, expresó.

“Hay una mesa que está trabajando, que está analizando, y en su momento ya conociendo las determinaciones, tomaremos una decisión. Pero sí les puedo decir, por supuesto, que su amigo Ricardo Madrid tiene una aspiración a seguir contribuyendo por Sinaloa, a seguir contribuyendo a que Mazatlán avance, le vaya bien y crezca como un destino donde los mexicanos y los extranjeros siempre decidan visitar”.

El Diputado federal señaló que cuenta con una vasta experiencia en cargos políticos y dirigencias, en los que ha tratado de a acercarse a la gente, escuchar sus inquietudes y abogar por ellas; por tanto, tiene fe en que sus iniciativas y propuestas puedan convencer a su debido tiempo, a los dirigentes del partido.

“Sí tengo una aspiración, conozco el Estado de norte a sur, conozco el Estado desde la sierra hasta la costa, conozco su problemática; he tenido la oportunidad de ser funcionario municipal, estatal, federal, participar en el Gabinete Legal Ampliado, ser Secretario de despacho, ser Diputado local y presidir la mesa directiva por dos años”.

”Hoy soy Diputado federal, y me dedico todos los días a caminar, me dedico todos los días a escuchar, me dedico todos los días a sentarme a comer donde se pueda para que el sentir de las sinaloenses y los sinaloenses pueda traducirse en algo. Entonces, en ese sentir, en esa plática, es donde centramos nuestras iniciativas, nuestras propuestas y nuestros retornos”.

Reiteró que se mantendrá trabajando todos los días para cumplir con su obligaciones y seguir haciendo crecer al Partido Verde; mientras que esperará el momento y las condiciones adecuada para estudiar las propuestas y luego tomar una determinación, siempre y cuando convengan a su equipo de trabajo.

”Se los digo con claridad, estoy listo, echado para adelante, trabajando todos los días, no me distraigo de mis responsabilidades. Soy Diputado federal y quiero seguirle aportando todo a Sinaloa desde esa trinchera. Hoy dirijo un partido, el Partido Verde, que es el partido que ha crecido más. Ahí están los números, ahí están los votos, ahí está el número de regiduría y lo estamos consolidando”.

“Estoy listo, echado para adelante, conozco Sinaloa y en su momento tomaré una decisión; no propia, sino con mi grupo de trabajo, con mis dirigentes, con mis regidoras, con mis regidores, pero sobre todo con las sinaloenses y sinaloenses que todos los días que caminamos nos abren la puerta y nos escuchan; así que ya vendrán los tiempos de tomar determinaciones”.

Añadió que sean quién sean los elegidos en la encuesta electoral, contarán con todo el respaldo del Partido Verde Ecologista, ya que buscan sumarse y compartir el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero sumando ideas y propuestas.