Reconoce Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán que Gobierno ha perdido demandas en el pasado por desatención

El Gobierno de Mazatlán ha perdido algunas demandas en el pasado por una desatención de las mismas, reconoció el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; por ello agregó que en el actual Gobierno se da seguimiento a las que se presentan buscando negociar y finiquitarlas lo más rápido posible.

“Hay un comentario que les tengo que decir, que a diferencia de otras administraciones aquí no se han generado las demandas como siempre se esperaba, nosotros desde que llegamos hicimos todo un análisis (de) qué es lo que ocurre cada trienio, lo primero que ocurre son despidos masivos de personas y eso generaba cientos de demandas en contra del Municipio, eso no ocurrió en esta administración”, añadió Ríos Pérez.

“Nosotros hicimos todo lo posible para prevenir que esto no existiera, porque yo les he insistido, luego hay demandas que las puede uno evitar con 40, 50 mil pesos en una liquidación, en una indemnización, y que en el pasado en vez de afrontarlas las dejaban correr y hoy nos llegan demandas de hace más de 20 años que tenemos que pagar de 1 a 2 millones de pesos por una desatención”.

En entrevista, agregó que la ley contempla muy bien lo que a las personas le corresponde y eso ha sido a las demandas que eran masivas, en esta administración no ocurrieron y se está haciendo lo posible porque no existan demandas.

Obviamente las mismas se establecen en el derecho que le da la Constitución a la gente de la defensa y cuando se pone una demanda a la actual administración inmediatamente se busca el diálogo para llegar a una negociación y no generar un problema mayúsculo ni heredarlo a los próximos gobiernos, expresó.

“Por esa razón también van a encontrar que no hay el número de demandas como otras administraciones, han ocurrido las que hemos atendido, si 30, 40 yo tuve en mi escritorio son las mismas que se atendían para llegar a una negociación, son demandas que prácticamente ahí mismo se finiquitaban”, explicó.

“Había 47 que teníamos, pero yo les estoy dando seguimiento, ahorita no le puedo decir cuántas ya tenemos negociadas y pagadas para echar abajo esa demanda, negociarla”.

Precisó que la demanda por 13.6 millones de pesos que ganó la empresa que opera el Estadio de Beisbol Teodoro Mariscal es un proceso está corriendo.

También informó que para el 2026 se aprobó en el Presupuesto de Egresos 90 millones de pesos para pago de demandas perdidas por el Ayuntamiento, pero no significa que desde enero se tenga todo ese dinero, pues los recursos se van obteniendo conforme se va recaudando con el Predial, las ministraciones , todo.

“Es decir, tenemos nosotros un tope hasta 90 millones de pesos para poder responder sin necesidad de irnos a una sesión extraordinaria, pedir recursos extraordinarios, pero la estrategia constante es administrar ese recurso, de qué forma, por ejemplo yo le puede decir que al mes le mando al Tesorero pagar decenas de demandas que negociamos de forma rápida 40, 50 mil pesos y esas van contando y todas van ahí”, añadió.

“O sea, son muchas las demandas porque los municipios parece que se dedicaban a atender demandas y a generar demandas, pero nosotros desde ahí lo vamos administrando, para el tamaño histórico que tiene Mazatlán en término de demandas 90 millones quiero decirles que no es nada, porque hay demandas de hace muchos años que una sola demanda piden hasta 200, 300 millones de pesos, caso concreto son todas las calles que hicieron de hace cinco, siete administraciones y que las hicieron en predios que mágicamente nadie se daba cuenta que tenían dueño y de repente llegan las demandas y es donde hay indemnización”.

Reiteró que esas son las demandas grandes que se tienen y que se está buscando jurídicamente cómo irles dando el tratamiento que se tiene que dar, algunas se atendieron el año pasado como lo referente a tramos donde se construyeron las avenidas Óscar Pérez Escobosa y La Marina Mazatlán, otras que tienen que ver con asentamientos humanos que se hicieron con invasión, que en el pasado se pavimentaron, se le introdujeron servicios y después demandaron a la Comuna los dueños de esos predios.

El Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, manifestó que la demanda de la empresa que opera el Estadio Teodoro Mariscal es un tema jurídico y ya que se resuelva en ese aspecto se notifica a la Tesorería para hacer el pago.

“Ahí es un tema jurídico, ya que el Jurídico resuelva el procedimiento pues como yo se los decía, se presupuestó un recurso para demandas y de ahí se podría pagar cuando lo presente ya Jurídico, estamos en espera de eso, Jurídico está negociando el pago ahorita, pidió al Juez para sentarse con la empresa y poder ver con cuántos meses de pudiera pagar si llegaran a una negociación”, precisó.

“Ya (si se llega a un acuerdo en la negociación) me mandan a mí para hacer los pagos”.