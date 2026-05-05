Reconoce Secretario del Ayuntamiento que lo que alarmaba en Mazatlán es el robo de motocicletas

Lo que había estado alarmando en Mazatlán es el robo de motocicletas focalizado en dos a tres lugares, pero ya va a la baja este delito, reconoció el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Lo que nos había estado alarmando es el robo de motocicletas, que lleva baja y en dos o tres lugares focalizados”, expresó Ríos Pérez en entrevista con personal de medios de comunicación este martes, momentos antes de asistir a la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz realizada en las instalaciones de la Tercera Región Militar.

Agregó que estas áreas focalizadas son muy movibles, pero se trata de unas 7 a 8 colonias ubicadas en el paso de vialidades importantes y es lo que se estará trabajando en cómo reducir esa problemática, seguramente zonas como los fraccionamientos Pradera Dorada y Santa Fe.

También dijo que en dichas Mesas de Construcción de Paz está en constante evaluación el tema de la seguridad, el lunes los acompañó Mariela Aquino, del equipo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y este martes estaría en la reunión en la Tercera Región Militar para ver cosas de estrategia territorial.

“Constantemente estamos en propuestas de estar verificando todo el territorio, siempre nuestras estadísticas donde suceden hechos que son lamentablemente violentos en esas áreas nos estamos enfocando, pero además vamos a estar platicando pero de todo el acompañamiento integral”, continuó Ríos Pérez.

“Es el acompañamiento de las causas que le llamamos y vienen apoyos del Gobierno Federal al respecto a este municipio y por eso nosotros hemos estado en reuniones con ellos constantemente”.

Precisó que se tiene la voluntad de apoyo de todas las áreas del Gobierno Federal que viene de la reunión convocada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que asistió la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, y muchas de las cosas van a estar en el diagnóstico que ya se está elaborando, pero viene gente de la Ciudad de México a trabajar ese tipo de diagnósticos para ver qué cosas se van a aplicar en cada zona de Mazatlán.