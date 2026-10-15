Reconoce Sectur afectaciones en vuelos de Mazatlán por encarecimiento de turbosina

El aumento en el precio de la turbosina y los cambios en las operaciones de las aerolíneas han repercutido en el tráfico aéreo de Mazatlán, donde se han registrado variaciones en el movimiento de pasajeros, reconoció la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien anticipó mejores perspectivas para los últimos meses del año.

Después de que el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) reportó una disminución de 4.87 por ciento en el flujo de pasajeros de sus 13 aeropuertos durante septiembre, en comparación con el mismo mes de 2025, entre los que se encuentran los de Mazatlán y Culiacán, Sosa Osuna señaló que Mazatlán también ha resentido los efectos, aunque con menor intensidad que otros destinos turísticos.

Explicó que el encarecimiento del combustible para las aeronaves ha generado ajustes en la industria aérea mundial, con reducciones de operaciones, modificaciones de frecuencias y suspensión de algunas rutas.

“Realmente la razón principal es el tema del aumento de la turbosina y todos los cambios que están haciendo las aerolíneas a nivel nacional e internacional, principalmente internacional”, declaró.

Sosa Osuna mencionó que las afectaciones han sido más significativas en otros destinos turísticos, como Quintana Roo, Puerto Vallarta y Los Cabos, mientras que en Mazatlán el impacto ha sido menor.

Como parte del contexto internacional, indicó que el precio del petróleo pasó de niveles de entre 60 y 70 dólares por barril a alrededor de 120 dólares, lo que, afirmó, ha tenido repercusiones en los costos de operación de las compañías aéreas.

En cuanto al comportamiento de los vuelos en Mazatlán, la secretaria mencionó variaciones en el tráfico aéreo y estimó decrementos de entre 3 y 6 por ciento, dependiendo del mes, aunque no precisó a qué periodos corresponden esas cifras.



Prevén más vuelos para el cierre de año

A pesar de los ajustes registrados en la industria, la titular de Turismo estatal aseguró que las expectativas para Mazatlán son favorables durante los últimos tres meses de 2026, periodo para el que prevé un incremento en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

En este sentido, señaló que estas proyecciones también fueron compartidas por Abelardo Muñoz, director de OMA a nivel nacional, y sostuvo que las perspectivas positivas se extienden al primer trimestre de 2027.

Destacó que la llegada de las rutas de aerolíneas canadienses como WestJet a partir del 25 de octubre, provenientes de Edmonton, Calgary y Vancouver, así como la nueva ruta de Air Canada, que se abrirá el 15 de diciembre, contribuirán a fortalecer la conectividad internacional del puerto durante la temporada de invierno.

Además, adelantó que la ruta entre Guadalajara y Mazatlán incrementará sus frecuencias a partir de noviembre, luego de los resultados que ha registrado desde su apertura en marzo de este año.

“A partir de noviembre, gracias al éxito que ha tenido el vuelo de Guadalajara, va a incrementar frecuencias a la semana. En lugar de tener tres frecuencias, vamos a tener cuatro frecuencias o incluso más frecuencias”, dijo.

Agregó que la Secretaría de Turismo también mantiene gestiones para incrementar las frecuencias de la conexión con Querétaro y buscar nuevas rutas nacionales e internacionales.

“Estamos viendo lo mismo con Querétaro y estamos buscando la oportunidad como siempre de nuevas aperturas. No quitamos el dedo del renglón y estamos muy perseverantes con todas las aerolíneas nacionales e internacionales”, manifestó.

Sosa Osuna sostuvo que la estrategia busca fortalecer la conectividad aérea y aprovechar la temporada de invierno, uno de los periodos más relevantes para la actividad turística de Mazatlán.