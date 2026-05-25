Reconoce Sectur la calidad y el profesionalismo del sector turístico en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa, 25 de mayo de 2026._ La Secretaría de Turismo de Sinaloa realizó en Mazatlán la entrega protocolaria de Distintivos de Calidad y Certificados de Registro Nacional de Turismo.

En un evento encabezado por Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, se otorgaron 37 Distintivos H, 19 Distintivos México Anfitrión y 47 certificados de RNT a centros de hospedaje, de consumo y empresas del puerto que destacaron por la calidad ofrecida en el servicio a los visitantes.

Sosa Osuna reconoció el compromiso, la preparación y el esfuerzo permanente de quienes forman parte de la gran cadena de valor turística de Mazatlán y de Sinaloa.

“Hoy celebramos la entrega de 37 Distintivos H, 19 Distintivos México Anfitrión 2026 y 47 Certificados del Registro Nacional de Turismo, reconocimientos que reflejan el trabajo diario de empresas, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos que apuestan por la calidad, la profesionalización y la mejora continua”, destacó.

Entre ellos, se reconoció el esfuerzo de centros de consumo y espacios turísticos de empresas como Hotel Viaggio Resort Mazatlán, Hotel Playa Mazatlán, Hotel Holiday Inn, Catering & Gourmet Mazatlán y Hotel Dreams Estrella del Mar, que refrendan su compromiso con la calidad, la capacitación y la excelencia en la atención al visitante.

El Distintivo H representa uno de los estándares más importantes en materia de manejo higiénico de alimentos y bebidas en el país. Obtenerlo significa asumir con responsabilidad el cuidado de nuestros visitantes, fortalecer la confianza en los servicios y elevar la competitividad del destino.

Se entregaron Distintivos H a cinco centros de consumo de Hotel Viaggio: Solé Salón, Bar Terraza Tramonto, Restaurante Tramonto, Pool Snack Bar y Cacao Cofee Shop & Bar.

Así como también a 26 centros de consumo de Hotel Playa: Restaurante La Terraza, Snack La Playita, Salón Gaviotas, Comedor para colaboradores Mr. Bob, Snack Los Tejabanes, Salón El Venado, Área de Preconfección, Restaurante Casa Roberto, Restaurante Georginis, US Sport Bar, Cafetería La Terraza, US George Bar, Panadería y Pastelería y Bar La Terraza.

Igualmente a Terraza La Veranda, Praia Brazil Las Espadas, Bar Casa Roberto, Bar Las Brisas, Bar Georginis, Las Espadas y Mariscos Playa, Restaurante Mariscos Playa, Bar Los Tejabanes, George Café, Oskar Sushi Roll, Capitán Jack Tacos & Grill, Bar Capitán Jack y Restaurante Playa’s Burguer.

De Hotel Holiday Inn se distinguió a Restaurante Concordia, Bar Vinata, Bar 15 Rooftop Lounge By El Vigía y Cocina Bar Rooftop Lounge By El Vigía.

También se reconoció con el Distintivo H al Comedor Industrial Catering & Gourmet Mazatlán y a Cocina de Banquetes Catering & Gourmet Mazatlán.

La ceremonia continuó con la entrega del distintivo “México Anfitrión 2026”, que tiene como propósito visibilizar el compromiso del sector turístico con los visitantes nacionales y extranjeros, a través de la evaluación de estándares de calidad.

“Esta certificación impulsa la capacitación, el sentido de pertenencia y la calidad en la atención que ofrecemos a quienes visitan México y, por supuesto, a quienes eligen Mazatlán y Sinaloa para vivir grandes experiencias”, apuntó Sosa Osuna.

El reconocimiento México Anfitrión 2026 fue para Hotel Playa Mazatlán, Hotel Dreams Estrella del Mar y sus centros de consumo: Mazatlán Golf & Spa Resort, Show Time, Room Service, Barracruda, Barefoot, Revive, Rendezvous, Sugar Reef, Portofino, Meraki, Manatee, El Patio, Coco Café, Club Preferred, Dolce, Desires y Ocena.

Al hacer la entrega del Registro Nacional de Turismo, Sosa Osuna subrayó que es una herramienta fundamental para fortalecer la formalidad, la organización y la confianza dentro del sector turístico, permitiendo consolidar un turismo más competitivo y ordenado.

La funcionaria estatal resaltó que detrás de cada distintivo y de cada certificado hay horas de capacitación, disciplina, trabajo en equipo y un enorme compromiso con ofrecer experiencias de calidad a nuestros visitantes.

“En Sinaloa seguimos trabajando para fortalecer un turismo más profesional, más competitivo y más preparado, impulsando acciones que eleven la calidad de nuestros servicios y fortalezcan la confianza en nuestros destinos, con una visión de crecimiento y colaboración promovida por el Gobierno del Estado que encabeza nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde. Gracias también a las asociaciones, empresarios, directivos y colaboradores que todos los días contribuyen a que nuestro estado continúe consolidándose como un destino atractivo, hospitalario y con grandes estándares de atención”, puntualizó.

La secretaria de Turismo estuvo acompañada por Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico; Sergio Romero Barrera, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y Melissa Bermúdez, gerente general de Hotel Viaggio Mazatlán, así como también por prestadores de servicios turísticos y gerentes de los hoteles y centros de consumo reconocidos.

Por Hotel Playa Mazatlán asistió Nicolás Villalpando, gerente de Alimentos y Bebidas; también Perla Gómez, gerente de Hotel Holiday Inn; Adriana Acosta, de Hotel Dreams Estrella del Mar y Cecilia Osuna, de Catering & Gourmet Mazatlán.

Nicolás Villalpando, gerente de Alimentos y Bebidas de Hotel Playa Mazatlán aseguró este tipo de reconocimientos ayudan a posicionar a Mazatlán como uno de los mejores destinos vacacionales del país.

“Nuestro trabajo es valorar a todos y a cada uno de los visitantes que eligen venir a Mazatlán, no nos queda más que trabajar día a día y contribuir a que esa experiencia valga la pena. El día de mañana todos somos visitantes, viajeros y nos tocará llevar toda esa experiencia a otros destinos”, expresó.

Adriana Acosta, de Dreams Estrella del Mar, reiteró que el compromiso con la responsabilidad y la profesionalización de los servicios son indispensables para que el puerto diga destacándose como uno de los mejores del país.

“Debemos siempre mostrar la mejor cara que Mazatlán pueda presentar ante todos los visitantes, resaltando el trabajo en equipo, donde todos sumamos los esfuerzos hacia un mismo objetivo”, comentó.

Para Melissa Bermúdez, gerente general de Hotel Viaggio Mazatlán, la labor que realizan los colaboradores es fundamental para que este tipo de reconocimientos puedan ser recibidos en los centros de hospedaje.

“Todo lo que está detrás es nuestra gente, las horas de capacitación, cumplir con los lineamientos, con los protocolos; es mucho trabajo el que hacen nuestros trabajadores y para ellos son este tipo de reconocimientos”, aseguró.