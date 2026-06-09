Reconoce Seguridad Pública de Mazatlán que el lunes sí se recibieron reportes de explosiones en El Quelite

Pese a publicaciones en redes sociales de explosiones y balaceras la noche del domingo y del lunes en El Quelite y lo que han confirmado con vecinos trabajadores de medios de comunicación, las autoridades municipales reiteran que no han encontrado indicios ni alguna persona que les confirme esos hechos.

Sin embargo, reconocieron que la noche del lunes sí se recibieron reportes de ello en el Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C-4, por eso elementos de instituciones de seguridad acudieron al lugar, pero no se confirmó que hayan ocurrido esos hechos.

Tanto la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez como el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestaron que se ha reforzado la seguridad en esa sindicatura ubicada al norte del municipio de Mazatlán.

“Anoche de hecho fuimos y atendimos el reporte, nos entrevistamos con algunos pobladores del lugar y nos dijeron que no, que era negativo lo que era en El Quelite, que no se habían presentado eventos delictivos en ese poblado, estamos pendientes para subir a las áreas más arriba todavía para ver si hay alguna eventualidad”, dijo Barrón Valdez en entrevista.

“Nos hablaban de un explosivo en un Oxxo, también fue totalmente falso... tan es así que fuimos ya aproximadamente como las 8, 9 de la noche y anteriormente había subido también Defensa y Marina a realizar recorridos en esa zona”.

Reiteró que se han atendidos los reportes y hasta el momento ha sido negativo en lo que es la comunidad de El Quelite, pero se mantendrán atentos ya que ahí los vecinos no les han reportado nada y acudirán más a la zona de La Sábila.

La Presidenta Municipal pidió a la población estar atentos a los canales oficiales del Gobierno Municipal y sobre todo en cualquier situación que los ponga en peligro que lo reporten al número de emergencias 911.

“Como ya les comentó el Secretario de Seguridad Pública han sido negativos cuando hemos ido a atenderlo y solamente decirles que estamos reforzando la seguridad ante cualquier eventualidad en esa área sobre todo”, expresó Palacios Domínguez.

“Por supuesto de los tres niveles de gobierno se ha reforzado la seguridad en la zona rural”.

Ante la insistencia de personal de medios de comunicación de que vecinos de El Quelite sí han manifestado que ha habido explosiones, vidrios quebrados y otros daños en esa comunidad, el titular de la SSPM recalcó que se han hecho recorridos y no se han localizado vestigios de alguna explosión.

“De hecho nosotros realizamos recorridos para ver si localizamos vestigios de alguna explosión, no lo encontramos, las personas que nosotros entrevistamos nos dijeron que era negativo totalmente, yo personalmente lo hice, yo me entrevisté con personas me dijeron que no habían escuchado nada, es la información que yo tengo”, continuó Barrón Valdez.

“Solamente dijeron que no habían escuchado absolutamente nada, no solamente a nosotros, también Marina se entrevistó con ellos, etcétera, etcétera, fue la misma respuesta, vamos a seguir realizando los recorridos, vamos a seguir atendiendo cada uno de los reportes que se generen en coordinación con autoridades federales y estatales”.

Pero reiteró que se seguirán haciendo recorridos y si hay alguna persona que tenga conocimiento de esos hechos que se acerque a los elementos para que denuncie, señale y se tomen cartas en el asunto.

Subrayó que se atienden los reportes como los que se recibieron la noche del lunes de supuestas explosiones y disparos y por ello acudió el personal de diferentes instituciones al lugar sin localizar nada, y las veces que lo reporten acudirán a atender.

“Para que la población esté tranquila decirles que estamos reforzando la seguridad, ya nuestra Gobernadora Yeraldine Bonilla el día de ayer anunció que va haber 500 elementos mán federales atendiendo todo el estado de Sinaloa y por supuesto que Mazatlán está incluido en ese despliegue que se está haciendo por todo nuestro estado”, reiteró la Presidenta Municipal.

“Nosotros tenemos una Mesa de Construcción de Paz todos los días, tenemos una excelente coordinación interinstitucional y vamos a reforzar la seguridad”.