Reconoce SEPyC necesidad de fortalecer educación especial en Sinaloa

La atención a más de 24 mil niñas y niños con condiciones como autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad representa uno de los principales desafíos para el sistema educativo de Sinaloa, reconoció Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, quien señaló que es necesario fortalecer la educación especial.

En su reciente visita a Mazatlán, Félix Niebla explicó que desde la educación básica se deben atender las necesidades específicas del alumnado y las condiciones que pueden convertirse en barreras para su aprendizaje.

“Ahorita atendemos más de 24 mil niñas y niños con alguna condición, ya sea autismo, TDAH, alguna situación especial, pero sí es necesario fortalecer esa área”, comentó.

La funcionaria identificó la educación especial como una de las áreas que requieren atención dentro de la preparación de maestras y maestros, señalando que en la niñez se identifican distintas condiciones que plantean necesidades para las escuelas y que deben ser atendidas desde los primeros niveles educativos.

“Cada día nos saltan muchas condiciones en la niñez, algo que se puede convertir en una barrera de aprendizaje y que necesitamos nosotros desde educación básica atender”, declaró.

En lo que respecta a la disponibilidad de docentes para atender a los más de 24 mil estudiantes mencionados, Félix Niebla respondió que cuentan con servicios de apoyo a la educación regular, así como con profesionales de psicología y trabajo social.

“Tenemos psicólogos, trabajadoras sociales que atienden de manera directa y que están atendiendo en cada plantel educativo”, dijo.

En ese contexto, la titular de la SEPyC destacó la importancia de que las instituciones formadoras de docentes cuenten con mejores herramientas y conozcan experiencias que contribuyan a preparar a quienes estarán al frente de las aulas.