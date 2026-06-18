Reconoce Vicefiscalía preocupación por violencia e inseguridad en la zona rural de Mazatlán

La situación de violencia que se ha venido registrando en diversas comunidades de la zona rural de Mazatlán se ha convertido en un tema de atención permanente para las corporaciones de seguridad, confirmó la Vicefiscalía Regional de la Zona Sur, al señalar que diariamente se analizan reportes relacionados con enfrentamientos, desplazamientos de familias y la posible presencia de artefactos explosivos.

El Vicefiscal Regional, Isaac Aguayo Roacho, informó que los incidentes registrados en poblados de la zona norte y serrana del municipio son revisados de manera constante en las mesas de seguridad, donde participan autoridades de los tres órdenes de Gobierno con el objetivo de diseñar estrategias que permitan atender la problemática.

“Es un tema que se comenta diariamente en las reuniones de seguridad. Se están buscando y analizando estrategias para hacer frente a esos llamados, que se han realizado al 911, si tenemos información, mucha de ella no ha sido posible confirmada por diversas razones, pero es un tema que ya tenemos focalizado”, dijo.

Aunque Aguayo Roacho precisó que no todos los reportes han podido ser confirmados oficialmente, las autoridades mantienen su atención enfocada en dichos acontecimientos debido a la preocupación que han generado entre la población.

Esto, después de que en las últimas semanas, habitantes de distintas comunidades han denunciado una serie de hechos violentos que reflejan el clima de incertidumbre que prevalece en algunas zonas rurales del Municipio.

Tal es el caso de la sindicatura de El Quelite, donde vecinos reportaron detonaciones y explosiones, además del constante sobrevuelo de drones sobre viviendas particulares, situación que ha generado temor entre las familias de la comunidad.

Por otro lado, en la comunidad de El Amole, también se han reportado episodios de violencia, entre ellos la localización de vehículos calcinados y el desplazamiento de habitantes que han optado por abandonar temporalmente sus hogares ante el temor de quedar atrapados en situaciones de riesgo.

A estos hechos se suman los acontecimientos registrados recientemente en Lomas de Monterrey, donde también se reportó un enfrentamiento y persecución de presuntos delincuentes, donde dos policías resultaron lesionados.

Otro de los hechos de inseguridad marcados en la zona rural de Mazatlán son los reportes realizados por vecinos de la comunidad de La Noria, quienes señalaron presuntos enfrentamientos armados.

En este sentido, el Vicefiscal reiteró que las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia y seguimiento sobre los reportes que se generan en las comunidades rurales y aseguró que continúan los trabajos de verificación e investigación para determinar la veracidad de los hechos denunciados y atender cualquier situación que represente un riesgo para la población.

De esta forma, la preocupación por la seguridad en la zona rural de Mazatlán ha ido en aumento durante los últimos meses debido a los constantes reportes de violencia, desplazamientos y presunta utilización de explosivos improvisados, situaciones que han llevado a las autoridades a mantener el tema como una de las prioridades dentro de las estrategias de seguridad implementadas en la región.