Jade Lucero Durán, reconocida por la categoría Académico y Tecnológico, fue la encargada de brindar unas palabras al público, con las que invitó a todos los jóvenes a luchar por sus sueños y no rendirse hasta sacar adelante sus metas, señala un comunicado.

Por su parte, el Alcalde Edgar González felicitó a ganadores y comentó que es de vital importancia seguir impulsando a las nuevas generaciones para que continúen con sus proyectos, que además de ofrecer un crecimiento personal en cada joven, también puede beneficiar a la sociedad.

“Siempre que hay una actividad con la juventud o con la niñez obviamente es emotivo, y es emotivo porque qué pasaría si no tuviéramos a una juventud motivada, si no tuviéramos a una juventud que estuviera luchando por superarse, si no tuviéramos a una juventud que nos diera a los que ya somos adultos, esperanza”, expresó.

González Zataráin también reconoció a los padres de familia que apoyan a sus hijos a desarrollar sus aspiraciones.

Los jóvenes reconocidos son Sebastián Cedillo Fernández, Premio al Mérito Juventud Artístico; Jazmín Nizeth Hernández Jiménez, Discapacidad e Integración; Karoly del Carmen González Saucedo, Deportivo; Jade Lucero Durán Haro, Académico y Tecnológico; y Óscar Heldriks Tirado Rojas, Cívico Social.