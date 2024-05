“Hay choferes que te puedo decir, entran a trabajar y no los vemos hasta qué vamos, por qué no tienen problemas, por qué no pierden vueltas, no se salen (de ruta), son operadores muy responsables y a esos también los venimos y los felicitamos”, añadió.

El presidente de la Alianza hizo el llamado a los usuarios a exhibir los buenos comportamientos de los choferes del transporte público, para crear así modelos a repetir dentro de la organización.

De la misma manera pidió que cualquier queja o denuncia les sea reportada al 6691769065, para ser atendida en un horario de las 6:00 a las 23:00 horas, y de esta manera analizar los reportes detalladamente y, en caso de ser necesario, tomar acciones correctivas.

El delegado de Vialidad y Transporte del Estado de Sinaloa, expresó que hizo un compromiso con Landell Osuna para expedir pronto un reconocimiento por parte de la dirección a su cargo para destacar la actuación de los choferes, ya que en la actualidad esto es como ‘una gota de agua en el desierto’.

“Las acciones que hacen los muchachos que a veces son muchas y no se notan más que las que se dan a conocer como esas, es algo muy interesante porque se ve que hay buenos operadores, que no son nada más las quejas del mal operador, del que anda corriendo, del que no respeta algún semáforo o los cobros”, expuso.