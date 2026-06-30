$!Reconocen a contadores de Mazatlán con premio nacional

Tras atender una convocatoria nacional, los contadores mazatlecos Jesús Humberto Batres Barrios y Jesús Francisco Barrios Moreno, socios del Instituto Colegio de Contadores Públicos de Mazatlán, quienes presentaron argumentos filosóficos, teóricos y empíricos buscando la reforma en materia fiscal, ganaron el Premio Nacional de Disertación Fiscal del IMCP 2026.
El artículo fue entregado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que sea considerado en la actual legislación que propone seguridad jurídica y palanca de competitividad económica para México.
Este martes, explicaron a los agremiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y previamente atendieron a los medios de comunicación locales, donde desmenuzan porque deciden dar la batalla al “Big Brother” fiscalizador del SAT.
El propósito es reformar el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación compitiendo con alrededor de 30 disertaciones más presentadas por equipos de toda la República Mexicana y que resultaron ganadores por primera vez.
“Resultamos ganadores del primer lugar y esto es un evento muy bonito porque cumplimos con el apoyo del presidente, del vicepresidente y es nuestro primer año como asociados y curiosamente logramos este galardón y es la primera vez que se entrega en el marco del Congreso”, destacó Jesús Francisco Barrios Moreno.
Además habló del compromiso que tienen de darlo a conocer por toda la República Mexicana y se dijo gustoso de dar una buena noticia a Sinaloa y a Mazatlán, donde los temas de inseguridad, violencia, crisis económica prevalecen.
“Se nos dio la oportunidad de iniciar está gira en casa como se debe. Muchas cosas se hablan de Mazatlán actualmente en temas de inseguridad, violencia y crisis económica pero el hecho de que profesionistas de Mazatlán sean reconocidos nos llena de muchísimo orgullo”.
El propósito es reformar el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación compitiendo con alrededor de 30 disertaciones más y que resultaron ganadores por primera vez.
El artículo que presentaron propone reformar el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación para acabar con el vacío legal que existe en torno a la “materialidad de las operaciones”, que es cuando Hacienda duda de la existencia real de un servicio o compra.
Actualmente, al no haber reglas claras en la ley, todo queda bajo el criterio y la consideración del auditor del SAT en turno; si al revisor no le convence el papeleo, tiene total libertad para decidir que tu gasto es falso y tumbar la deducción.
Para solucionarlo y quitarle ese poder de decisión, a consideración del auditor, la propuesta plantea crear la figura de un “Puerto Seguro”, un expediente estandarizado con requisitos muy específicos en las áreas legal, financiera y de hechos reales.
Si la empresa cumple al pie de la letra con esta lista oficial de evidencias, la ley automáticamente le da la razón, obligando al auditor a aceptar el gasto y garantizando reglas del juego justas y transparentes para los negocios en México.
Los galardonados hablaron del por qué deciden darle la batalla a la política fiscal del Servicio de Administración Tributaria del país ante profesionales de la contaduría pública de Mazatlán.
Y de lo que ha representado en afectaciones a los contribuyentes cumplidos.
El trabajo estructurado que propusieron al legislativo hacer con la reforma de índole fiscal contra el “Big Brother” que vigila sin ir más allá y que además buscan un mercado de CFDI para hacer menos devoluciones a los contribuyentes, desmenuzado en su explicación.
Los dos contadores hablaron del Puerto Seguro Probatorio en la materialidad de las operaciones con la adición al Artículo 69-B del CFF como garantía de seguridad jurídica y palanca de competitividad económica para México.
La propuesta ganadora fue dada a conocer luego de un concurso muy meticuloso, añadieron, pues el trabajo denso para elaborar más de 30 páginas con la colaboración de 30 equipos participantes, de contadores públicos, universitarios y colegios de contadores.
El premio ha sido muy viral, lo cual les representa refrendar el premio para el próximo año, se comprometieron.
El premio físico se los darán hasta octubre en el Congreso Nacional en Acapulco, pero realizan una gira por el País detallando en qué consiste el proyecto, iniciando en su ciudad de origen.