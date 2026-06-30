$!Reconocen a contadores de Mazatlán con premio nacional

Tras atender una convocatoria nacional, los contadores mazatlecos Jesús Humberto Batres Barrios y Jesús Francisco Barrios Moreno, socios del Instituto Colegio de Contadores Públicos de Mazatlán, quienes presentaron argumentos filosóficos, teóricos y empíricos buscando la reforma en materia fiscal, ganaron el Premio Nacional de Disertación Fiscal del IMCP 2026. El artículo fue entregado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que sea considerado en la actual legislación que propone seguridad jurídica y palanca de competitividad económica para México. Este martes, explicaron a los agremiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y previamente atendieron a los medios de comunicación locales, donde desmenuzan porque deciden dar la batalla al “Big Brother” fiscalizador del SAT.

El propósito es reformar el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación compitiendo con alrededor de 30 disertaciones más presentadas por equipos de toda la República Mexicana y que resultaron ganadores por primera vez. “Resultamos ganadores del primer lugar y esto es un evento muy bonito porque cumplimos con el apoyo del presidente, del vicepresidente y es nuestro primer año como asociados y curiosamente logramos este galardón y es la primera vez que se entrega en el marco del Congreso”, destacó Jesús Francisco Barrios Moreno. Además habló del compromiso que tienen de darlo a conocer por toda la República Mexicana y se dijo gustoso de dar una buena noticia a Sinaloa y a Mazatlán, donde los temas de inseguridad, violencia, crisis económica prevalecen. “Se nos dio la oportunidad de iniciar está gira en casa como se debe. Muchas cosas se hablan de Mazatlán actualmente en temas de inseguridad, violencia y crisis económica pero el hecho de que profesionistas de Mazatlán sean reconocidos nos llena de muchísimo orgullo”. El propósito es reformar el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación compitiendo con alrededor de 30 disertaciones más y que resultaron ganadores por primera vez.