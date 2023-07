“En estos 16 años hemos tocado muchas vidas, hemos apoyado a mucha gente, pero nuestro tema central es el VIH, claro que se cruza con muchos temas no nada más el de derechos humanos, también tocamos adicciones, la violencia me siento satisfecha porque ahora que me dicen que me van a dar este reconocimiento vienen a mi memoria muchas cosas, me ha hecho como un viaje hacia atrás de todo lo que he pasado para lograr todo el trabajo que hemos hecho”.

‘No me dejé morir’

Deysi del Carmen Balán Herrera también recalcó que hoy puede decir que por muchos años no se sintió una mujer normal.

“Por muchos años no me sentí una mujer normal, por muchos años esperaba morir y no me morí o no me dejé morir porque tenía cuatro personitas bajo mi responsabilidad, no puedo evitar esta emoción porque muchas de mis compañeras, muchas de las personas que iniciaron cuando yo empecé en esto ya no están, muchos no sobrevivieron para esperar el medicamento cuando llegó, cuando se logró”, dijo en su mensaje de agradecimiento sin poder contener el llanto.