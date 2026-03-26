$!Reconocen al Club de Ciencia y Tecnología de la UAdeO de Mazatlán

Tres premios de Educa Latinoamérica 2026 se anunciaron este 22 de marzo en Lima Perú para los docentes María del Rosario Arce Llamas, Juan Carlos Ojeda y Ángel González Navarrete y al Club de Ciencia y Tecnología de “Jóvenes Linces” de la Universidad Autónoma de Occidente. Los Premios Educa Latinoamérica 2026, organizados por la Cámara Peruana de Desarrollo y Educación, son un reconocimiento internacional que distingue a profesionales y entidades de América Latina que han realizado aportes significativos al desarrollo educativo en distintas áreas del conocimiento, valorando su trayectoria, impacto social y compromiso con la formación de nuevas generaciones. Para profesionales e instituciones educativas recibir este reconocimiento representa la máxima distinción a la labor de formación de talento joven en América Latina.

La Capede es una organización con presencia en 12 países y reconocimiento internacional por su contribución al desarrollo educativo y cuenta con respaldos institucionales que otorgan prestigio a sus distinciones, entre los que destacan su acreditación por la Asociación de Acreditación & Certificación Internacional y la Cámara Iberoamericana de Educación, así como el reconocimiento Internacional de Ciudades Didácticas avalado por la Unesco por su contribución al desarrollo educativo. Estos reconocimientos reconocen la innovación, premiando formalmente la implementación de nuevas tecnologías y metodologías como la gamificación o el desarrollo de software educativo que rompen con los esquemas tradicionales de enseñanza. La mención honorífica para la categoría de Educación alternativa fue para el “Club de Ciencia y Tecnología de jóvenes Linces en la Ciencia” que durante 10 años ha sido un semillero de talento científico y tecnológico.

Ha acumulado reconocimientos en competencias continentales e internacionales, obteniendo medallas de oro, plata y bronce en países como España, Rumania, Indonesia, Dubái, Ecuador, Colombia, Bolivia y Cuba. Fue fundado por los catedráticos Juan Carlos Ojeda Alarcón y Ángel González Navarrete bajo el respaldo de la Unidad Regional Mazatlán de la Universidad Autónoma de Occidente. La Educación Alternativa reconoce procesos educativos que responden a problemáticas sociales específicas de grupos vulnerables. El club se ha especializado en áreas como el desarrollo de videojuegos con impacto social, robótica educativa y software educativo, convirtiéndose en un pilar de la divulgación científica en el Estado de Sinaloa. Recibir el galardón en la categoría de Educación Alternativa, bajo la representación de la docente María de los Ángeles Arce Llamas, refleja persistencia, impacto social y vinculación Internacional, al ser otorgado el premio por una organización con respaldo de organismos internacionales, conecta al club con una red de élite de profesionales en toda Latinoamérica, fortaleciendo su identidad como una entidad de excelencia educativa.