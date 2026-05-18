Reconocen al MIC de Mazatlán entre los 12 mejores recintos de convenciones de Latinoamérica

El Centro de convenciones de Mazatlán es reconocido entre los 12 mejores por la revista Latinoamérica Meetings a pesar de la crisis de inseguridad que enfrenta el estado, dio a conocer el director del recinto José Alberto Ureña.

Todo se debe a la calidad de servicios que el personal ofrece al interior, y por las experiencias únicas que hacen posible los prestadores de servicios turísticos de la ciudad para que este segmento de reuniones y convenciones compita con los grandes hacederos de grandes eventos, dijo.

“El Mazatlán International Center (MIC) ha sido reconocido como uno de los 12 mejores Centros de Convenciones y Exposiciones de México y todo ha sido posible gracias al esfuerzo de los trabajadores del recinto, de los hoteles, prestadores de servicios y de los atractivos que ofrece el destino. Que compita con centros de convenciones como la ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, Panamá y otros más es muy muy positivo”, destacó.

Entre los 12 centros de convenciones reconocidos por los usuarios, que de acuerdo a una encuesta realizada por la revista, destacaron en preferencia se encuentran el de Bogotá, el Convention Center de Panamá considerado como el más grande de América y del Caribe, El Comebol de Paraguay, el de Santa Fe de la Ciudad de México, entre otros más que son recintos de grandes ligas con los que Mazatlán está compitiendo por la calidad de servicios, capacidad y por experiencias extraordinarias.

Para el director de la industria de reuniones de la Secretaria de Turismo Estatal, Alfonso Reséndiz, que la noticia es muy positiva para Mazatlán: “En este segmento e muy positivo que lo hayan nombrado al Centro de Convenciones, pues seguimos teniendo eventos programados”.

Y citó que en la actualidad suman 62 eventos los realizados a la fecha con 74 mil 870 asistentes, que dejaron una derrama económica estimada en mil 196 mil 270 millones de pesos aproximadamente.

Abundó que la prueba son los eventos masivos que se van a realizar en el Centro de Convenciones.

“Que seguimos trabajando de la mano con ellos, como la Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegio de Ingenieros Civiles, que se va a realizar del 20 al 23 de mayo, con alrededor de 600 asistentes aproximadamente. El festival que también se realiza ahí en el centro de convenciones, el de Artes, es uno de tatuajes, viene realizándose año del 29 al 31 de mayo con alrededor de 600 participantes y vienen más”.

Reséndiz habló de que Mazatlán sigue creciendo un 10 por ciento más en eventos comparando el año pasado, a pesar del escenario adverso que enfrenta el estado y a nivel local por el tema de la inseguridad.

“Viene también otra Copa Mazatlán, que también le genera una muy buena derrama a Mazatlán y vamos a seguir trabajando con este tipo de eventos. Traemos ahí un porcentaje de un poquito, un poquito arriba del año pasado, un poquito arriba. Un 10 por ciento más o menos”.

A nivel local, recalcó que el Centro de Convenciones de Mazatlán que no solo compite con otros recintos de otros países, sino en preferencia a nivel local.

De acuerdo con la Revista, el MIC se destaca por la arquitectura e interiorismo del edificio inspirado en la identidad como la Perla del Pacífico, la barda en forma de ola y el mural que obtuvo el Récord Guinness.

También la infraestructura para eventos que mantiene una sostenibilidad por las prácticas de reciclaje, separación de residuos y reutilización de material en todas las etapas del evento, asegurando eficiencia y personalización.

En cuanto a cifras, el lugar desarrolla 500 eventos al año en promedio.