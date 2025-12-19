$!Reconocen consejeros de Coparmex Mazatlán a Adrián López Ortiz tras obtener Premio Nacional de Periodismo

La reciente obtención del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo de Opinión por parte de Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, fue motivo de reconocimiento por parte de consejeros de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, quienes destacaron este logro dentro del ámbito informativo a nivel nacional. En un encuentro marcado por la cercanía y el reconocimiento mutuo, los empresarios mazatlecos integrantes del consejo de Coparmex en el puerto destacaron no solo la calidad profesional del trabajo periodístico de López Ortiz, sino también su trayectoria, visión crítica y compromiso permanente con el análisis responsable de la realidad social que se vive en Sinaloa y México. Para los empresarios, este premio representa un motivo de orgullo para Mazatlán, al tratarse de un periodista que mantiene un fuerte vínculo con la ciudad, siendo esta una de las principales razones por la que decidió reconocer la obtención de dicho galardón por artículo titulado “Culiacán, la mentira que nos trajo aquí”. López Ortiz agradeció la distinción destacando que el reconocimiento tiene un significado especial, ya que proviene de personas con las que ha construido una relación de años, donde más allá de su papel como representantes del sector empresarial, se trata de amistades forjadas a lo largo de su estancia en el puerto, con quienes compartió importantes etapas de crecimiento personal y profesional.

“Más que un reconocimiento del empresariado, lo recibo de amigos, son gente con la que he compartido, con la que he crecido acá. Yo llego a Noroeste en enero del 2008 a Mazatlán y me recibe esta misma mesa de empresarios, paso cinco años acá y siempre me he sentido en casa en Mazatlán”, comentó. “Estoy muy agradecido de con estos empresarios que admiro, que respeto y que aprecio muchísimo, que más allá de la relación institucional con Noroeste desde sus diversas empresas, los considero amigos”, agregó. Asimismo, expresó que este reconocimiento cobra mayor valor al provenir de un sector con el que el medio de comunicación ha mantenido históricamente una relación de diálogo y colaboración. En lo que respecta al Premio Nacional de Periodismo obtenido por parte del Consejo Nacional de Periodismo, López Ortiz expresó la distinción si bien fue otorgado a él, como autor del texto, también le pertenece a Noroeste, siendo el medio de comunicación que se encargó de publicarlo, al considerar que el periodismo es un trabajo colectivo que implica responsabilidad editorial. “El premio reconoce piezas específicas, no trayectorias, y yo lo recibí en la categoría de Opinión por un artículo publicado en Noroeste, por lo que el reconocimiento lo recibo como autor, pero también lo recibe Noroeste como el medio que decidió publicar el texto”, declaró.