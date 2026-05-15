$!Reconocen en Mazatlán a 79 maestros con la Medalla Rafael Ramírez 2026

En el marco de la celebración del Día del Maestro, este viernes se llevó a cabo la entrega en Mazatlán de la Medalla Rafael Ramírez 40 a docentes federalizados y 39 del Estado de Sinaloa. Al acto académico acudieron autoridades educativas, militares y de dos de los sindicatos de maestros, así como el subsecretario de Educación estatal Rodrigo López Zavala, Luz Ofelia Castro del Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez, quienes hablaron del compromiso que asumieron los docentes como formadores de nuevas generaciones, a lo largo de los 28 a 30 años de carrera.





López Zavala destacó del pensamiento del pedagogo Rafael Ramírez como uno de los impulsores de la educación rural en México y que cuatro de 10 escuelas estuvieran en comunidades en un México rural, y que a la fecha mantiene esa filosofía la Nueva Escuela Mexicana. “Tan es así que las acciones del pensador, en Sinaloa de las 6 mil 500 escuelas de la educación básica, más de 3 mil se encuentran en la zona rural y el resto en la urbana, y la filosofía de Rafael Ramírez era para el desarrollo de la escuela rural y las de multigrado atendidas por tres profesores. Pero también hay más de mil unitarias”, resaltó. Al evento, también estuvo presente el jefe de los servicios coordinador de la SEPyC José Juan Rendón, quien además recibió su medalla por sus 30 años de trayectoria en la docencia.





