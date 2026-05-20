Reconocen en Mazatlán trayectoria del psicólogo José Fernando Gómez del Campo

MAZATLÁN._ Con una trayectoria de más de seis décadas dedicadas a la psicología y la formación de nuevas generaciones, el doctor José Fernando Gómez del Campo Estrada fue reconocido en Mazatlán con el Premio Nacional a la Trayectoria y Aportación a la Psicología 2026.

En una ceremonia organizada por el Colegio de Psicólogos de Mazatlán, profesionistas, académicos y estudiantes se reunieron en un desayuno-conferencia para conmemorar el Día Nacional del Psicólogo, que desde 1996 se dedica a los especialistas de la salud mental en México.

La presidenta del colegio, Georgina Lizárraga Salazar, expresó que este evento se realiza con el propósito de reconocer las aportaciones de profesionistas destacados y promover la actualización constante del gremio, siendo en esta edición Gómez del Campo y Estrada el galardonado por su amplia trayectoria.

“Nosotros como Colegio de Psicólogos de Mazatlán organizamos cada año un desayuno-conferencia en donde invitamos a ponentes destacados a nivel nacional y es en esta misma conmemoración donde entregamos un premio nacional a la trayectoria y a la aportación a la Psicología 2026”, comentó.

Dejando ver su emoción, Gómez del Campo Estrada recibió el reconocimiento por su extensa carrera profesional dentro de la psicología, disciplina a la que le ha dedicado prácticamente toda su vida, tanto en el ejercicio clínico como en la docencia y el trabajo comunitario.

El homenajeado agradeció la distinción otorgada por el colegio, destacando que tiene un significado especial para él poder recibir este reconocimiento en Sinaloa, debido a sus raíces familiares.

“Muy contento, muy emocionado de la distinción que el colegio me otorga. Muy contento de estar aquí en Mazatlán siempre. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi madre era mazatleca. Se crió en Culiacán, pero aquí nació, o sea que tengo algo de raíces acá, sinaloenses”, declaró.

“Toda mi vida me he dedicado a la docencia y a la psicología, donde he trabajado y pasado por todas las especialidades. Las que más me han permitido realizarme son el trabajo comunitario, la psicología comunitaria y la psicología educativa y clínica”.

Con cerca de 85 años de edad, Gómez del Campo señaló que acumula alrededor de 67 años dentro de la docencia y aproximadamente 60 años ejerciendo la psicología, convirtiéndose en una de las figuras con mayor trayectoria dentro de esta disciplina en el País.

Asimismo, a lo largo de su carrera ha trabajado en distintas especialidades de la psicología, aunque aseguró que las áreas que más satisfacción le han brindado son la psicología comunitaria, educativa y clínica.

Además del Premio Nacional a la Trayectoria, durante la jornada también se entregaron reconocimientos regionales a profesionistas destacados y distinciones académicas a estudiantes sobresalientes de universidades de Sinaloa.

Durante esta edición, se reconoció a nivel regional la trayectoria de Sergio Primitivo Peña Chavira, así como a los estudiantes José Alejandro Olivo Osuna, de la Universidad Autónoma de Occidente; y Beatríz Adriana Lizárraga Lerma, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Finalmente, este evento también fungió como un espacio de reflexión sobre la importancia de la salud mental y el papel que desempeñan los psicólogos ante problemáticas como ansiedad, depresión, adicciones y crisis emocionales, temas que actualmente afectan a distintos sectores de la población, particularmente a jóvenes y adolescentes.

De tal forma que con estas actividades el Colegio de Psicólogos de Mazatlán reiteró su compromiso de impulsar la capacitación profesional y visibilizar la importancia de la psicología dentro de la sociedad actual.