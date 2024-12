$!Reconocen labor humanitaria de voluntarios de la Cruz Roja, en Mazatlán

“Se trata de ayudar desde el anonimato, de construir un futuro mejor con las manos invisibles de quienes no buscan protagonismo, sino el bien común”, añadió.

Elizabeth Sánchez Carrillo, directora general de Cruz Roja Mazatlán, expresó que ser un voluntario no se trata de solo una acción, sino también de una actitud, pues es el reflejo de una verdadera vocación de servicio.

“Sin juventinos no sería Cruz Roja; sin Damas no sería Cruz Roja; sin todos los que están, sin los paramédicos; los médicos; las enfermeras, sin todos lo que estamos aquí, pues no podría funcionar como tal”, expresó.

Al significativo evento estuvieron presentes: la directora de Cruz Roja Mazatlán, Elizabeth Sánchez Carrillo; presidenta del Consejo Directivo, María Teresa de Jesús Julia Gallo Reynoso; coordinador de Socorros, Abimelec Gómez Sánchez; coordinador de Juventud, Joel Alfredo Vázquez Bernal; la coordinadora Interina de Voluntariado, Olga Berenice de la Torre Romero.