$!Reconocerán a Periferia Subversiva por su labor en comunidades afectadas por la violencia en Concordia

MAZATLÁN._ Tras un año marcado por su labor altruista con brigadas de apoyo a distintas comunidades serranas de Concordia, el colectivo Periferia Subversiva será galardonado con el reconocimiento “Ernesto Galarza”. La distinción será otorgada por la asociación Mazatlán Fraterno el próximo miércoles 26 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Debido al impacto directo de su acción comunitaria con su ardua misión de llevar alimentos, atención médica y acompañamiento emocional a comunidades afectadas por la violencia en el sur de Sinaloa, el colectivo feminista y transfeminista recibirá este reconocimiento público, informó Omar Lizárraga Morales, miembro de la asociación Mazatlán Fraterno. Detalló que, para esta edición, se decidió otorgar el galardón a Periferia Subversiva por haber sostenido con recursos propios y una enorme disposición el ayudar a personas en situaciones vulnerables por la violencia. “A lo largo de los años hemos distinguido a personas que desde el activismo han apoyado de manera ejemplar a comunidades migrantes. En esta edición reconoceremos al colectivo Periferia Subversiva, por su labor solidaria en comunidades de Concordia afectadas por la violencia y el aislamiento”, comentó. “Este colectivo ha llevado alimentos, servicios médicos y acompañamiento a zonas que quedaron incomunicadas y sin ningún tipo de apoyo institucional”.

Para esta edición, el homenaje estará adquiriendo un carácter especial, ya que es la primera vez que el galardón será otorgado a un colectivo y no a una persona individual. “Esta será la primera vez que reconoceremos a un colectivo, ya que la distinción busca agradecer un trabajo que ha sido completamente desinteresado, realizado con compromiso y sensibilidad hacia comunidades vulnerables, como ellas lo han estado realizando”, declaró. Periferia Subversiva, dirigido por Rita Tirado, ha concentrado su trabajo en localidades como Chirimoyos, La Petaca y Cuatantal, en Concordia, donde distintos episodios de violencia, incendios forestales y bloqueos a los accesos dejaron un gran número de familias en situación crítica. Durante varios meses, estos poblados permanecieron prácticamente incomunicados, sin la posibilidad de acceder a alimentos, agua, medicamento o traslados médicos, donde muchas familias que habían sido desplazadas por la violencia apenas comenzaban a retornar, encontrándose con este adverso escenario. En este contexto de abandono institucional, el colectivo organizó brigadas de apoyo alimentario, campañas de recolección de víveres y entregas directas en la zona serrana, además de impulsar jornadas médicas, dentales y de atención a la salud mental, aspecto que suele quedar relegado en situaciones de emergencia.