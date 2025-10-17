$!Reconocerán en Mazatlán a 71 artistas con el Claustro Nobel de las Bellas Artes

El encuentro resaltó en especial por el intercambio de experiencias y tradiciones a lo largo de las trayectorias de quienes serán reconocidos este año.

Esquer López, con 52 años preservando las tradiciones, trajo un cachito de las fiestas yoremes mayo al evento, como el coloquio con el que pidieron permiso para entregar el Honoris Causa.

Previo a la entrega de estos reconocimientos se celebró un coloquio en lengua Yoreme con Bernardo Esquer López, quien pidió permiso al viento, agua, al mar, la tierra, el cielo, animales y al mundo para reconocer a quienes dieron su cultura y conocimiento a la comunidad sin ser reconocidos.

MAZATLÁN._ A través del Claustro Nobel de las Bellas Artes, se reconocerá en Mazatlán a artistas de la meditación, literatura, locución, cine, danza, música, escultura, arquitectura, pintura, oratoria, entre otras artes más.

Rosina Betancourt Sánchez forma parte del claustro doctoral Nobel de las Bellas Artes, presidido por Jorge Nobel, además de Santiago Ibarra García.

“Nosotros vamos a hacer un mérito de justicia, como siempre lo hemos dicho, reconociendo a los artistas como maestros de danza, como pintores, cantantes, dibujantes, gente de artes escénicas que no han sido reconocidos a pesar de haber tenido tantos años entregando al servicio a la comunidad”, explicó.

Betancourt Sánchez dijo que el artista siempre está trabajando desvalorado y transforma corazones, transforma mentes.

“Es parte fundamental para transformar a nuestra sociedad y poco ha sido reconocido, y este claustro, que es de las Bellas Artes, hace ese reconocimiento a estos maestros del arte”.

En total serán 71 premiados, dos legiones de honor, 18 doctor de doctores y los demás son Doctor Honoris Causa.

Este evento es avalado por la Escuela de Artes y Oficios de Monterrey y el Centro de Estudios de Tlaxcala.

Van a recibir doctor de doctores al que promueve el arte en Bule, de Culiacán; y la maestra Chayito Garzón, de Mazatlán.

Este viernes tuvieron un coloquio previo por el maestro Yoreme Bernardo Esquer López, de Guasave, quien les platicó de las tradiciones, rituales que se están perdiendo entre las nuevas generaciones para todos los que vinieron a ser galardonados.

La entrega de los Nobel será este sábado 18 de octubre y se adelantó que será una graduación, sin embargo, aquí no se requirió de estudios.

Betancourt Sánchez admitió que hay personas que nada más tienen el nivel licenciatura o hay personas que ni siquiera estudiaron, pero es cuestión de honor, cuestión de trabajo y todo lo que han brindado a la sociedad y por lo cual se les está reconociendo.

El Nobel, explicó, es un currículum de vida, premiado con una placa, como reconocimiento, con su fotografía, las firmas y los sellos de las instituciones que les avalan.

Además, como constancia, se hará una revista impresa donde vayan los galardonados, como mayor elogio que vean su foto y su nombre.

La entrega de los Nobel por primera vez se realizará en Mazatlán. El año pasado fue en Culiacán y vienen artistas de diferentes partes del País.

“Ahora va a ser aquí y el 22 de noviembre se va a realizarse en Puebla de Los Ángeles”, puntualizó Betancourt Sánchez.

“Vamos a diferentes sedes y viene gente de todas partes, de Michoacán, Sonora, Veracruz, de Yucatán, Michoacán, Guerrero, de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León. Venimos de muchas partes de la República Mexicana”.