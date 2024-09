Según el Alcalde, el conflicto no se centra en la construcción en sí, sino en el cierre del acceso a la playa, lo cual es un tema que debe resolverse entre particulares.

El Alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, aclaró que si bien la obra de la torre de condominios cuenta con los permisos necesarios, la barda que obstruye el paso, no los tiene.

”Planeación está interviniendo en el asunto”, señaló, haciendo referencia a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, encabezada por Paul Galindo.

El conflicto en Sábalo Cerritos no es nuevo. Durante más de dos años, vecinos de ocho fraccionamientos aledaños han luchado para que se respete su derecho al acceso a la playa, un derecho del que, aseguraron, no deberían ser privados.

Aunque el acceso que defienden no es una calle pública del municipio, su importancia radica en que sirve a toda la comunidad, dijo González Zataráin.

Explicó que quien lleva la dirección en este caso es Paul Galindo, ya que se trata de un litigio entre particulares.

Asimismo, señaló que el problema radica en que, aunque la obra lateral cuenta con permiso, los desarrolladores no tienen autorización para cerrar el acceso a la playa, una cuestión que afecta a los vecinos del área.

“La obra tiene permiso, no la barda, la barda es un pedacito. La gente ya la quitó la barda, pero el permiso corresponde a la obra, la obra no tiene problema. El problema es que les quieren tapar el acceso y ese es un tema entre particulares, que obviamente está interviniendo Planeación”, precisó.

“Quien tiene clara la película es Paul (Galindo) porque es un tema de un litigio que se va a llevar ahí entre particulares, al interior de ese sector y que no es la primera vez, ya han tenido varios agarres en esa zona, en ese punto porque obviamente no es una calle tampoco, no es una calle pública del municipio, es un tema ahí de entre particulares”, agregó.

El Alcalde subrayó la importancia de que las partes implicadas lleguen a un acuerdo, destacando que la coordinación entre vecinos es crucial para encontrar una solución.

”No pueden estar acabando con los accesos”, manifestó, enfatizando que aunque están a favor de que se mantenga el acceso, también se debe considerar la parte legal del asunto.

“Si estamos actuando, no tienen permiso en el tema de cerrar, tiene permiso la obra lateral, a la que pegan la bardita. Nosotros a Paul le encargamos mucho de eso, que esté al pendiente de lo que ocupen los vecinos, la mayoría, obviamente se coordinen se pongan de acuerdo”, mencionó.

“Tampoco se pueden estar acabando los accesos. Es un acceso que les sirve a todo el sector ahí, estamos en pro del acceso pero hay que ver también la parte legal”, advirtió.

El pasado jueves, los vecinos, armados con documentos legales y el apoyo de la Seguridad Pública, derribaron una barda que bloqueaba el paso por la calle Playa Linda.

Sin embargo, los desarrolladores no tardaron en responder y reconstruyeron el muro, esta vez con una protección más severa, una malla electrificada.