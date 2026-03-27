$!‘Recordando el Carnaval’ llena de color y tradición el Parque Central de Mazatlán

En la exposición se pueden admirar piezas artesanales como “El Kiosko de la Plazuela Machado”, “Colache Carnavalero”, “Mujer Dorada”, “La Mujer Mazatleca”, “Los Caballos”, “La Tambora Sinaloense”, “La Pulmonía”, “Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción” y “Los Arcos de la calle Ángel Flores”, entre otras obras que muestran la narrativa visual del Carnaval.

Autoridades del Gobierno municipal y Cultura arrancaron la fiesta como preámbulo de todas las actividades que se vivirán durante la Semana Santa y Semana de Pascua en el puerto.

El evento tuvo lugar en el Parque Central de Mazatlán, con la intención de mantener la exhibición a la vista del público durante las próximas dos semanas de periodo vacacional.

MAZATLÁN._ En busca de seguir recordando la esencia de la máxima fiesta del puerto, este viernes se llevó a cabo “Recordando el Carnaval”, una celebración que convocó a cientos de familias para disfrutar de un pequeño desfile de comparsas y una exposición de piezas de carros alegóricos que formaron parte del Carnaval 2026.

“Recordando el Carnaval” llenó de ambiente el Parque Central gracias a la participación de comparsas reconocidas del Carnaval 2026, destacando a “Plumas y Fiesta: El pato asado escénico”; “Orgullo del Puerto”; “Reina del mar y la tambora”; “Amores del trópico” y “Sabores del pueblo”, que bailaron en presencia de familiares y amigos.

Asimismo, la fiesta tuvo un toque especial al contar con la participación de la comparsa de exhibición del DIF Mazatlán, integrada por adultos mayores que aportaron un momento emotivo y significativo que demostró que el espíritu del Carnaval es incluyente, alegre y para todas las edades.

También estuvieron presentes en la fiesta carnavalera el cortejo real del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, con la presencia de Anahí I, Reina del Carnaval; y Mariana I, Reina de los Juegos Florales, acompañadas por Eileen I, Reina Infantil; Noelia I, Reina de la Poesía; y Guillermo Orrante, Víctor Joel Márquez y Romeo Antonio, integrantes de la corte varonil.

“Este evento es el primero que se hace; estamos haciendo un evento que se llama ‘Recuerdos de Carnaval’, a propósito de que ya empezaron la temporada de vacaciones y bueno; esto se va a quedar todos los días como paradores fotográficos que son partes de los carros alegóricos que van a estar aquí en exhibición”, explicó la Alcaldesa Estrella Palacios.

“Son 10 en total que tenemos aquí, para que todas las familias mazatlecas y todos los turistas que nos visitan, tanto nacional como internacional, puedan apreciarlos; que sirvan también como ‘foto opportunities’, que le llaman, que sean una oportunidad para que vengan a apreciar el arte y la cultura que tenemos aquí en Mazatlán”.