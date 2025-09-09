Recorre titular de Conapesca muelles pesqueros en Mazatlán

El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, acudió este martes a los muelles pesqueros del Parque Bonfil, en Mazatlán.

La visita atiende a la invitación que le hicieran líderes pesqueros, para que conociera las condiciones en que se encuentran las embarcaciones de la flota pesquera más grande del Pacífico mexicano, a unos días del inicio de una nueva temporada de capturas.

A diferencia de otros años, dónde la algarabía en los muelles pesqueros del Parque Alfredo Bonfil eran notable, de gran movimiento y bullicio de proveedores, pipas de diésel y las tripulaciones apresurando las reparaciones, en esta ocasión todo lució con desencanto y resignación.

El funcionario federal conoció de voz de los patrones de las embarcaciones, que hoy se encuentran atracadas, oxidadas y sin apoyos las necesidades para poder cubrir los costos triplicados que les permitan hacerse a la mar en la temporada de capturas, pues requieren de más del millón de pesos para poder avituallar cada embarcación.

En el sitio, Salgado Vázquez les prometió a Jesús Omar Lizárraga, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, a los exportadores Humberto Becerra, Fernando Medrano y Jesús Loya de Canainpesca local y Miller Alexander Longoria, de Canainpesca nacional, llamar a una mesa de trabajo con las Secretarías Hacienda y de Economía para analizar el tema del diesel marino y la de buscar financiamientos, así como revisar programas que propicien la recuperación del sector pesquero de Mazatlán.

También se reunió con directivos Comercializadora del Mar de México.