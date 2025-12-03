$!Recorren influencers La Noria, Mazatlán

Lo colorido, su comida y tradiciones de La Noria es viralizado por creadores de contenido entre millones de seguidores. Ante la resiliencia de un poblado señorial golpeado indirectamente por la violencia de los alrededores para no quedarse solo, hasta ahí llegaron un grupo de influencers, invitados por hoteleros y restauranteros locales para que constataran que ese rincón pintoresco es tranquilo y se debe presumir al mundo. Lo anterior, lo dijo Luis Alfredo Melgosa, quien se dijo impresionado por la comida, paisajes y la calidez de la gente al atenderlos y que por supuesto que volverá y lo estará recomendando en sus contenidos.











Las visitas recorrieron el poblado de la Noria en su tercer día del itinerario, donde tomaron planeado, haciendo videos en vivo del arte de la talabartería, de las historias religiosas, pasearon en caballo y escucharon que fue la cuna de cantantes como Consuelito Velázquez en los años 50 que pasaba ahí con su familia y recibía a personalidades como Lola Beltrán, entre otras más.









Y probaron la comida tradicional que emplea a familias completas originarias como el Restaurante “Aureliano de La Noria”. La sindicatura de La Noria se resiste a quedarse sola, aún y con el poco el turismo que está llegando entre semana, así que la promoción que se haga en los canales digitales fue bien recibida por los habitantes, que se lucieron para encantar a los jóvenes creadores de contenido.







