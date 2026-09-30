$!Recorren tramo del socavón del Malecón; proyecto ya fue aprobado por Zofemat

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán informó que avanza en el proyecto para rehabilitar el tramo del Malecón afectado por un socavón, luego de que la obra fuera aprobada por la Zona Federal Marítimo Terrestre y se encuentre próxima a iniciar su proceso de licitación.

De nuevo, sin invitar a la prensa ni informar en su agenda pública, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez realizó un recorrido de supervisión por la zona.

A través de un comunicado, la Presidenta Municipal informó que el proyecto contempla una inversión de 8.7 millones de pesos para reparar y reforzar la infraestructura afectada.