$!Recorren tramo del socavón del Malecón; proyecto ya fue aprobado por Zofemat

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán informó que avanza en el proyecto para rehabilitar el tramo del Malecón afectado por un socavón, luego de que la obra fuera aprobada por la Zona Federal Marítimo Terrestre y se encuentre próxima a iniciar su proceso de licitación.
De nuevo, sin invitar a la prensa ni informar en su agenda pública, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez realizó un recorrido de supervisión por la zona.
A través de un comunicado, la Presidenta Municipal informó que el proyecto contempla una inversión de 8.7 millones de pesos para reparar y reforzar la infraestructura afectada.
Mientras inicia el proceso para ejecutar la obra, el Gobierno Municipal mantiene trabajos preventivos y de mantenimiento en el área, como la colocación de balastre, delimitación y supervisión permanente, con el objetivo de proteger la zona y mantener condiciones seguras para quienes transitan por el Malecón.
El encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, explicó que la intervención abarcará 70 metros y contempla la construcción de 101 pilas de 18 metros de profundidad, una dala de desplante y un muro de contención, trabajos que permitirán reforzar la estructura y darle mayor durabilidad.
Durante el recorrido, la Presidenta Municipal también supervisó el proyecto de renovación integral del área de la Mujer Mazatleca, específicamente en el Paseo de las Estrellas.
La intervención contempla nuevas bancas, un muro de contención, iluminación y áreas de ornato con plantas, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para renovar y conservar espacios emblemáticos del Malecón.