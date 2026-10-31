$!Recrean fosa clandestina frente al Palacio Municipal de Mazatlán para visibilizar el dolor de las buscadoras

MAZATLÁN._ Con una representación de una fosa clandestina frente al Palacio Municipal, integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia llevaron al Centro de Mazatlán el dolor que enfrentan durante las búsquedas de sus familiares y exigieron a las autoridades acciones para encontrarlos con vida y prevenir más desapariciones. Fueron cerca de 150 personas las que se dieron cita este 31 de octubre en la Plazuela República para acompañar la actividad, realizada bajo el mensaje “Queremos abrazarlos, no escarbar para encontrarlos”, en vísperas del Día de Muertos.







Alejandra Martínez Carrizales, vocera del colectivo, explicó que la representación buscó acercar a la sociedad a una realidad que muchas personas conocen únicamente mediante publicaciones en redes sociales: las jornadas de búsqueda que culminan con el hallazgo de restos humanos. Asimismo, señaló que estuvo dirigida a los familiares que tienen miedo de participar en las búsquedas y, principalmente, al Gobierno, al que señaló como responsable de dar respuestas a quienes siguen esperando conocer el paradero de sus seres queridos. “Como no muchos salen a campo, o no muchos conocen y solo ven en redes sociales, pero no se imaginan en realidad todo lo que pasamos, por eso decidimos traerlo este día, aquí, a Palacio Municipal, a las puertas de Palacio”, comentó.





Mediante un performance, las buscadoras representaron lo que significa una búsqueda positiva, es decir, una jornada en la que localizan un cuerpo o restos humanos, así como el impacto de que ese hallazgo corresponda a uno de sus propios familiares. Martínez Carrizales, quien busca a su hermano, Ismael Alejandro, manifestó que detrás de cada hallazgo existe una carga emocional que permanece en quienes participan en las búsquedas, aun después de regresar a sus hogares. “La verdad es que es muy complicado, a veces nosotros tratamos de hacerlo un poco más llevadero, entre risas, tratamos de aliviar nuestro dolor de cierta forma, pero la verdad es que llega un momento en el que ya estás en casa y te pones a analizar todo lo que pasó en la búsqueda”, declaró.







La vocera mencionó que recuerda cada uno de los cuerpos que han encontrado y las condiciones en las que fueron localizados, imágenes que permanecen también en la memoria de las madres que han participado en jornadas con hallazgos. “Yo, como siempre lo he dicho, tengo aquí grabado en mi mente cada cuerpo que hemos encontrado”, manifestó. Ante la cercanía del Día de Muertos, expresó que las familias no tienen motivos para celebrar mientras continúan buscando a sus seres queridos y los resultados de esas jornadas siguen siendo el hallazgo de restos “Estamos cansadas de salir a búsqueda en campo y solo nos regresan a nuestros desaparecidos, y no en restos, que solo encontremos restos”, señaló.









La exigencia a los tres órdenes de gobierno, sostuvo, es que actúen para localizar a las personas desaparecidas y evitar que más familias enfrenten la misma situación. “Ya estamos hartas de encontrarnos en fosas clandestinas, estamos hartas de que no realicen operativos, de que no hagan prevención, de que sigan habiendo más desapariciones”, dijo. Por su parte, a la sociedad le pidió acompañar a las familias con acciones concretas, como respetar las fichas de búsqueda colocadas en espacios públicos, ayudar a difundirlas y brindar apoyo a quienes buscan. “Que nos respeten las fichas, que nos ayuden a difundir, que nos ayuden con una oración, que traten de ayudarnos de esta forma”, puntualizó.