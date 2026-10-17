Recrearán labores de búsqueda de desaparecidos frente al Ayuntamiento de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con fotografías de personas desaparecidas, veladoras y una recreación de las labores de búsqueda, familias buscadoras pertenecientes al colectivo Por las Voces Sin Justicia realizarán una actividad pública el sábado 31 de octubre en la Plazuela República.

El propósito es visibilizar a sus seres queridos y mantener presente la exigencia de encontrarlos.

La actividad está programada de las 13:30 a las 17:30 horas en la explanada frente al Ayuntamiento de Mazatlán y busca acercar a la ciudadanía a la realidad que enfrentan las familias que buscan a sus familiares desaparecidos, además de recordar que detrás de cada ficha de búsqueda hay una persona y una familia que espera respuestas.

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, el colectivo organizador invitó a la sociedad y a otras familias buscadoras a acompañarlas durante esta jornada, con la intención de que la desaparición de personas no pase inadvertida.

“¿Y si la próxima ficha que se pega en una pared fuera la de alguien cercano a ti? ¿Y si un día tuvieras que salir a buscar a quien más amas sin saber dónde está? Las familias buscadoras vivimos esa realidad todos los días”, compartieron.

Por las Voces Sin Justicia señaló que la búsqueda de los seres queridos de familias buscadoras forma parte de su vida cotidiana, por lo que llevarán esta realidad a uno de los espacios públicos del Centro de Mazatlán para visibilizar los rostros de las personas desaparecidas y recrear una búsqueda que permita a la población acercarse a esta problemática.

La convocatoria está abierta a las personas que tengan un familiar desaparecido y deseen participar en la actividad, por lo que, a quienes acudan, las organizadoras les solicitaron llevar una fotografía de su ser querido en un portarretrato, así como una veladora.

Además, durante la jornada recibirán donaciones de agua y bebidas hidratantes para apoyar al colectivo que realiza las labores de búsqueda.

Finalmente, Por las Voces Sin Justicia hizo un llamado a la ciudadanía a compartir la convocatoria y acompañar a las familias, al señalar que su participación contribuye a mantener visibles los casos de desaparición y a recordar que detrás de cada búsqueda hay personas que esperan encontrar a sus seres queridos.