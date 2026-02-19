$!Rector de la UAdeO llama a estudiantes que aprovechen su energía y creatividad para sumarse a labores altruistas

En el marco del Programa Institucional para la Cultura de Paz, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa y la UAdeO realizaron este jueves la Expo Instituciones 2026, donde se presentaron diversas opciones de unidades receptoras para realizar el servicio social, estancia académica profesional o voluntariado encabezada por el Rector de la Universidad Pedro Flores Leal y Roque Mascareño Chávez, presidente de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa.
El Rector destacó que esta vinculación será parte importante de su aprendizaje para toda la vida ayudando a personas.
Sobre la expo, destacó la relevancia de que gracias a un convenio con la Junta de Asistencia Privada, todas las instituciones que están en la Junta buscan vincularse con los estudiantes y que los conozcan para que puedan realizar actividades, servicio social, estancia académica profesional y proyectos.
Destacó la expo donde participación de diversas organizaciones altruistas, reunidas en los patios de la Universidad Autónoma de Occidente, como una oportunidad para acercar lo que cada una de las instituciones hace y de alguna manera pueda enlazarse con lo que un estudiante o una estudiante le guste hacer, algo que le apasione o que le interese.
”Puede ser el medio ambiente, la alimentación, los niños, el cuidado de los animales, preservar nuestra cultura. Entonces, lo que hacemos con esta muestra es que las y los jóvenes los conozcan y a la hora de hacer su servicio social se capitalice no solamente como un servicio, como un mero trámite o una obligación que tienen las y los estudiantes, sino que realmente se generen proyectos con un gran involucramiento”.
Agregó que esto les sumará una de sus capacidades para realizar mejores obras.
“Eso es lo que estamos buscando con la muestra, acercar, que las y los jóvenes conozcan de las instituciones y nos ha tenido muy buenos resultados. Jóvenes que no solamente van a hacer servicio social, sino que están haciendo ya grandes proyectos y, claro. nosotros la universidad desde que empezó en 1982, una de sus bases es la vinculación con instancias de la asistencia privada fundamental, ya que estas organizaciones sin fines de lucro buscan atender un problema que está entre la interacción entre la sociedad y el Gobierno”.
El Rector sostuvo que es una oportunidad extraordinaria para que las y los estudiantes se involucren y puedan realizar acciones diferentes, aprovechando la creatividad, esa energía de las y los estudiantes y puedan hacer actividades que promuevan el el mensaje, que creen conciencia en la sociedad y sobre todo tener esa experiencia de apoyar y ayudar a una causa posible.
E insistió que hoy más que nunca los jóvenes necesitan involucrarse en cualquier actividad positiva.
”Yo les digo a las y los jóvenes, aprovechen este tiempo, esta energía, esta capacidad que tienen, esta creatividad, eh trabajen en equipo, eh busquen cómo colaborar, esa es la clave. Y yo les comento, estas experiencias aprovechenlas porque son para toda la vida. Lo que ustedes hagan de su aprendizaje les va a servir para toda la vida y sobre todo tener esa experiencia de haber apoyado a una persona y hacerlo por querer hacerlo, no pensando en que vas a tener una retribución de cualquier tipo inclusive económico”.
En cuanto al seguimiento de los egresados, aseguró que la universidad si lo tiene y un 76 por ciento han podido acomodarse desde que han hecho el servicio social o estancia en alguna empresa o institución.
“Nosotros acabamos de hacer un análisis 2023 de los estudiantes, más de un 76 por ciento de la comunidad estudiantil por estar fuera, valoran mucho lo que han hecho el servicio social, que les ha servido para cambiar su forma de pensar y para insertarse laboralmente”.
Por eso, agregó que le estamos dando tanta importancia a trabajar de la mano con las IAPS y con el sector empresarial en todas las unidades de la Universidad.