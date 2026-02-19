$!Rector de la UAdeO llama a estudiantes que aprovechen su energía y creatividad para sumarse a labores altruistas

En el marco del Programa Institucional para la Cultura de Paz, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa y la UAdeO realizaron este jueves la Expo Instituciones 2026, donde se presentaron diversas opciones de unidades receptoras para realizar el servicio social, estancia académica profesional o voluntariado encabezada por el Rector de la Universidad Pedro Flores Leal y Roque Mascareño Chávez, presidente de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa. El Rector destacó que esta vinculación será parte importante de su aprendizaje para toda la vida ayudando a personas. Sobre la expo, destacó la relevancia de que gracias a un convenio con la Junta de Asistencia Privada, todas las instituciones que están en la Junta buscan vincularse con los estudiantes y que los conozcan para que puedan realizar actividades, servicio social, estancia académica profesional y proyectos.

Destacó la expo donde participación de diversas organizaciones altruistas, reunidas en los patios de la Universidad Autónoma de Occidente, como una oportunidad para acercar lo que cada una de las instituciones hace y de alguna manera pueda enlazarse con lo que un estudiante o una estudiante le guste hacer, algo que le apasione o que le interese. ”Puede ser el medio ambiente, la alimentación, los niños, el cuidado de los animales, preservar nuestra cultura. Entonces, lo que hacemos con esta muestra es que las y los jóvenes los conozcan y a la hora de hacer su servicio social se capitalice no solamente como un servicio, como un mero trámite o una obligación que tienen las y los estudiantes, sino que realmente se generen proyectos con un gran involucramiento”. Agregó que esto les sumará una de sus capacidades para realizar mejores obras. “Eso es lo que estamos buscando con la muestra, acercar, que las y los jóvenes conozcan de las instituciones y nos ha tenido muy buenos resultados. Jóvenes que no solamente van a hacer servicio social, sino que están haciendo ya grandes proyectos y, claro. nosotros la universidad desde que empezó en 1982, una de sus bases es la vinculación con instancias de la asistencia privada fundamental, ya que estas organizaciones sin fines de lucro buscan atender un problema que está entre la interacción entre la sociedad y el Gobierno”.