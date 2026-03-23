$!Recuerda el PRI Municipal legado de Luis Donaldo Colosio a 32 años de su muerte

A 32 años de su asesinato en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, el PRI Mazatlán recordó este lunes la memoria y legado de Luis Donaldo Colosio Murrieta con un mensaje de justicia y un minuto de aplausos frente a su monumento, ubicado sobre la avenida que lleva su nombre. Liderados por la presidenta del Comité Municipal, Maribel Chollet Morán, integrantes del partido colocaron una ofrenda floral en memoria de su candidato presidencial en el periodo electoral 1994, y cuyo asesinato sacudió al País en aquella época. Luego de cantar el Himno Nacional, se recordó la herencia y frases que Luis Donaldo Colosio dejó a las futuras generaciones de políticos.

Además, se leyó una semblanza para recapitular su legado como Diputado, Senador, presidente nacional de partido y Secretario de Desarrollo Social. Junto a secretarios del Comité, dirigentes de sectores e invitados aliados al priismo, Chollet Morán expresó un mensaje en el que se destacaba la valentía de Colosio Murrieta, así como los grandes retos que aún quedan pendientes para transformar a México en País con justicia para todos. “Hoy recordamos un 32 aniversario luctuoso de nuestro Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sin lugar a dudas, su valentía con la que hace 32 años se enfrentó con la muerte, creo que nos deja un gran legado. El legado que al día de hoy se sigue teniendo hambre y sed de justicia; que tenemos muchos grandes retos, sobre todo grandes desafíos, y que los más importantes, sin lugar a dudas, es que en este México moderno hagamos mucho énfasis a cada una de las palabras que nos dejó como legado a los mexicanos”, dijo Chollet Moran. “Aún honramos su memoria y por supuesto que nos mantenemos firmes en continuar dándole y haciéndole frente a lo que el día de hoy nos trae como circunstancia política y social, un terrible abandono en el que la demanda sigue siendo la misma, justicia social y sobre todo seguridad”.