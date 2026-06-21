$!Recuerdan a los padres con flores y homenajes en panteones de Mazatlán

MAZATLÁN._ El Día del Padre no solo se conmemoró este domingo en los hogares y restaurantes de Mazatlán, sino también en los panteones municipales, donde decenas de familias acudieron para recordar y rendir homenaje a aquellos padres y figuras paternas que han fallecido.

Con flores, globos alusivos a la fecha, bebidas y canciones en vivo entonadas por músicos locales, los visitantes pasaron parte de este domingo junto a las tumbas de sus seres queridos, buscando mantener vivo su recuerdo y agradecer las enseñanzas que les dejaron en vida.

Aunque la afluencia estuvo lejos de la vista durante el Día de las Madres, en ciertos cementerios del municipio sí se observó un flujo moderado de personas que aprovecharon la fecha para convivir unos momentos en memoria de sus familiares.