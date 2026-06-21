$!Recuerdan a los padres con flores y homenajes en panteones de Mazatlán

MAZATLÁN._ El Día del Padre no solo se conmemoró este domingo en los hogares y restaurantes de Mazatlán, sino también en los panteones municipales, donde decenas de familias acudieron para recordar y rendir homenaje a aquellos padres y figuras paternas que han fallecido.
Con flores, globos alusivos a la fecha, bebidas y canciones en vivo entonadas por músicos locales, los visitantes pasaron parte de este domingo junto a las tumbas de sus seres queridos, buscando mantener vivo su recuerdo y agradecer las enseñanzas que les dejaron en vida.
Aunque la afluencia estuvo lejos de la vista durante el Día de las Madres, en ciertos cementerios del municipio sí se observó un flujo moderado de personas que aprovecharon la fecha para convivir unos momentos en memoria de sus familiares.
En el Panteón Municipal número 4, las visitas comenzaron desde temprano, en donde grupos de familias llegaron con arreglos y adornos para las tumbas; tal fue el caso de Luis Osuna, quien acudió junto con su hermano para visitar la tumba de su abuelo Felipe, a quien consideró una verdadera figura paterna durante su infancia.
“Nos dimos el tiempo para venir un rato a dejar flores a mi abuelo, que también fue un padre para nosotros. Y yo creo que es bonito que la gente no deje de pasar el Día del Padre con la gente que ya no está”, expresó el joven.
Asimismo, la fecha también generó un ligero incremento en la actividad comercial de venta de flores sobre el Libramiento Colosio. Sin embargo, los comerciantes señalaron que el movimiento fue moderado y por debajo de las expectativas, al mantenerse una afluencia tranquila durante gran parte del día.
Así pues, para muchas familias mazatlecas, la visita al panteón representó una forma distinta de celebrar el Día del Padre; recordando buenos momentos con las figuras paternas que, aunque ya no están físicamente, siguen presente en la memoria y en las enseñanzas que dejaron.