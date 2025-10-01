$!Recuerdan a ‘Maquío’ Clouthier con misa en Mazatlán a 36 años de su fallecimiento

A la celebración religiosa en la Parroquia San Carlos Borromeo, oficiada por el vicario Jesús Roberto del Villar Rodríguez, acudieron integrantes del Comité Directivo Municipal, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en Mazatlán.

MAZATLÁN._ Una misa fue oficiada la tarde de este miércoles en memoria del empresario y político sinaloense, Manuel Jesús Clouthier del Rincón “Maquío”, a 36 años de su muerte.

Fue el 1 de octubre de 1989 cuando el también fundador del Periódico Noroeste y ex candidato a la Presidencia de México falleció junto con el en ese entonces dirigente del PAN en Sinaloa, Javier Calvo Manrique, en un accidente de tránsito en la carretera Culiacán-Mazatlán cuando se dirigían al puerto al cierre de campaña de Humberto Rice García a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

Por la conmemoración del 36 aniversario luctuoso de Clouthier del Rincón y Calvo Manrique, a las 16:00 horas de este miércoles integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN; militantes y simpatizantes de dicho instituto político montaron una guardia de honor en el monumento a “El Maquío”, ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier y el Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde previamente fue colocada una ofrenda floral.