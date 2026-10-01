$!Recuerdan a ‘Maquío’ Clouthier en Mazatlán con llamado del PAN a defender la democracia

Con un llamado a defender la democracia y señalamientos sobre la inseguridad y la corrupción en Sinaloa y México, dirigentes y militantes del PAN conmemoraron en Mazatlán el 37 aniversario luctuoso de Manuel Jesús “Maquío” Clouthier del Rincón. En el homenaje realizado en el monumento ubicado al inicio de la avenida que lleva su nombre, en el entronque con el Libramiento Luis Donaldo Colosio, donde se dejó una ofrenda floral, las presidentas del PAN en Mazatlán y Sinaloa, Nadia Haydee Vega Olivas y Wendy Liliana Barajas Cortés, destacaron la vigencia de su legado y convocaron a mantener su lucha democrática. Vega Olivas recordó la participación de Clouthier como candidato a Gobernador de Sinaloa en 1986 y a la Presidencia de la República en 1988, considerando que su trayectoria contribuyó a abrir el camino para la alternancia que llevó al PAN al Gobierno federal en el año 2000.

Vega Olivas sostuvo que las aportaciones del político sinaloense deben recordarse más allá de los homenajes, mediante la participación ciudadana y la defensa cotidiana de la democracia. “Hoy estamos aquí reunidos para rendir homenaje a nuestro querido ‘Maquío’ Clouthier, originario de aquí de Sinaloa, y de quién creemos que como él no hay dos, ni en Sinaloa, ni en México. Hay personas que son irrepetibles y creo que la historia lo marca, pues él dejó un gran legado, sobre todo en materia de democracia”, comentó. “Para nosotros, es importante que se le recuerde y conmemora año tras año, porque hasta que no haya un presidente de la República, sinaloense como él lo intentó ser, podremos equiparar algún personaje de la política mexicana como él”, agregó. La dirigente local del PAN cuestionó a Morena y aseguró que se repiten prácticas del sistema político contra el que luchó Clouthier en su momento, además de llamar a los ciudadanos a involucrarse en el combate a la corrupción y a mantener el valor que, dijo, caracterizó al excandidato presidencial. “¿Contra qué se opuso Maquío? Contra un sistema corrupto, contra un mecanismo o una maquinaria política aplastante. En estos momentos es importante que señalemos que ese coraje y valor tiene que estar vivo en los sinaloenses”, declaró. “Yo conmino a los ciudadanos para que el día de hoy, empecemos una nueva insistencia para que lo que está sucediendo ahorita en México de corrupción y en Sinaloa sea combatido por sinaloenses de bien, sinaloenses que estemos dedicados también a proclamar la democracia en México. Nosotros tenemos que escoger la trinchera desde la que queremos luchar”, añadió.