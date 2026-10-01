Recuerdan a ‘Maquío’ con misa en Mazatlán a 37 años de su fallecimiento

MAZATLÁN._ Dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional se reunieron la tarde de este jueves en una misa en memoria del empresario y político sinaloense Manuel Jesús “Maquío” Clouthier del Rincón, a 37 años de su fallecimiento.

La celebración religiosa se llevó a cabo en la Parroquia Santa María del Mar, ubicada en el Fraccionamiento Playa Sur, donde la santa eucaristía estuvo a cargo del sacerdote Luis Alberto Vázquez.

Durante la ceremonia, los asistentes elevaron oraciones por el eterno descanso de Clouthier del Rincón y participaron en una celebración marcada por la memoria, la fe y el reconocimiento a la vida de quienes han dejado huella en su comunidad.

El mensaje del Padre Luis Alberto estuvo centrado en recordar que la fe también se expresa a través de las acciones realizadas en vida, así como en la importancia de mantener presentes los valores, convicciones y enseñanzas que una persona deja entre familiares, amigos y quienes compartieron parte de su trayectoria.

A la celebración acudieron integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN en Mazatlán, encabezado por Nadia Haydee Vega Olivas, así como militantes y simpatizantes del partido, quienes participaron en este acto religioso como parte de las actividades conmemorativas realizadas este 1 de octubre.

Clouthier del Rincón fue empresario, uno de los fundadores del Periódico Noroeste y una figura relevante de la vida política nacional durante la década de 1980, así como candidato del PAN a la Gubernatura de Sinaloa en 1986 y posteriormente contendió por la Presidencia de México en las elecciones federales de 1988.

La eucaristía transcurrió entre oraciones y mensajes de reflexión, mientras los asistentes recordaron la trayectoria y legado que dejó “Maquío” al cumplirse 37 años de su fallecimiento.

Previo a la misa, militantes y simpatizantes de Acción Nacional también participaron en una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el monumento dedicado a Clouthier del Rincón, ubicado sobre la avenida que lleva su nombre.

De esta forma, la eucaristía concluyó con un llamado a mantener vivos los valores y principios que marcaron la trayectoria de Clouthier del Rincón, mientras los asistentes participaron en las últimas oraciones en su memoria.